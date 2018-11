IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 8 NOVEMBRE APRÈS-MIDI @ LA STAGIONE DELLE QUAGLIE @

Mentre la Comtesse verte si accinge a lasciare la villeggiatura nella fattoria regionale, è stato fondato il Club della Quaglia. Per onor di patria non possiamo dare la composizione del direttivo, ma ai vertici c’è un professionista del salto della quaglia. E con lui sono tanti che si stanno già allenando per il salto della quaglia non appena si sarà insediato il nuovo governo regionale. Sperando così di mettere in cascina ancora un pochino di becchime.

