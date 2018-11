UV, UVP e Alpe si fanno carico della gestione della crisi

Le commissioni politiche si sono incontrate oggi portando avanti, anche alla luce dell’evoluzione del quadro politico regionale, un percorso iniziato il 26 ottobre 2018. Il gruppo al lavoro da qualche settimana è composto dai movimenti UV, UVP e Alpe e gli eletti dei rispettivi movimenti.

L’obiettivo condividere dei punti programmatici ed avviare un serie di incontri in modo unitario con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale con il fine di uscire dallo stallo politico e amministrativo provocato dal fallimento “Spelgatti”.



I tempi e le motivazioni: il momento critico rappresentato dall’immobilismo politico e amministrativo necessita di scelte immediate ma responsabili. L’urgenza e la delicatezza del momento prevedono soluzioni rapide, gli incontri avverranno in tempi brevi.



In data odierna i movimenti UV, UVP e Alpe hanno definito i punti di discussione comuni che presenteranno ai tavoli di confronto. Il gruppo di lavoro ha già incontrato Stella Alpina e Emily Rini.