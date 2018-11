Certan (Alpe) motiva le dimissioni, 'impossibile lavorare in queste condizioni'

"Non sussistono le condizioni per lavorare in modo costruttivo". Questo afferma la dimissionaria assessora regionale alla Sanità e politiche sociali, Chantal Certan, nella lettera di dimissioni depositata questa mattina alla presidenza della Giunta.



"La partecipazione alle sedute della giunta e al voto di deliberazioni - prosegue Certan - non può prescindere dalla previa presa visione e conoscenza di tali documenti, dalla condivisione del percorso e degli obiettivi. In questi mesi non sono stati garantiti tali principi di trasparenza e di garanzia di pari informazioni a tutti i componenti della Giunta e si chiede l'approvazione di atti di cui non si è a conoscenza, non iscritti all'ordine del giorno, non annunciati e non condivisi".



"Una Giunta regionale - conclude l'assessora dimissionaria - che non ha più i numeri per deliberare in Consiglio Valle, che non condivide più insieme alle altre forze politiche che l'hanno sostenuta le tematiche da affrontare, non sia più legittimata a decidere".