Les 'stèles' de Donato Savin a l'aire mégalithique Aoste

L'exposition de Donato Savin 'Le langage de la pierre' sera inaugurée le vendredi 9 novembre à 18h à l'aire mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans à Aoste. Seront exposées plus de 40 stèles, principalement en pierre, et quelques sculptures en bois, en métal et en corne.

Les pierres ont été soigneusement choisies par le sculpteur, notamment dans la région du Grand Paradis, mais aussi dans d'autres régions de la Vallée d'Aoste. "Après l'intervention de l'artiste, les pierres maintiennent la présence de lichens de différentes couleurs à la surface et le veinage lithique naturel, devenant ainsi des sculptures totémiques d'un grand impact visuel", explique l'assesseur de la Culture.

"Cette exposition d'art contemporain - observe l'assesseur Paolo Sammaritani - a pour objectif de mettre en relation les excellences artistiques locales avec le site du musée de Saint-Martin-de-Corléans".