Confindustria chiede alla Giunta più attenzione per i fornitori della Casino de la Vallée

Confindustria Valle d’Aosta si è fatta portavoce degli interessi delle aziende valdostane che vantano importanti crediti nei confronti del Casinò e del Grand Hotel Billia. La scelta è maturata dopo diversi incontri in associazione volti a mappare lo stato dell’arte da cui è emerso il preoccupante quadro creditizio che è stato delineato all’Assessore.

Da parte sua, come si legge in una nota confindustriale, l’Assessore Aggravi ha espresso vicinanza al mondo dell’imprenditoria rappresentato da Confindustria Valle d’Aosta e si è impegnato ad analizzare la situazione portando a chi di dovere le richieste formulate.

"Abbiamo portato a conoscenza della Regione - speiga Giancarlo Giachino - il disagio in cui vivono molte aziende valdostane. Siamo fiduciosi che l’incontro odierno, primo di altri, potrà portare in tempi brevi per le nostre aziende associate la soluzione del problema".

Nella nota si legge che l’Assessore Aggravi ha "molto apprezzato la volontà da parte dei vertici di Confindustria di condividere con le preoccupazioni che sono emerse in questa delicatissima fase".

Per Aggravi "L’imprenditoria valdostana rappresenta una risorsa che deve essere valorizzata ed incentivata, per questo motivo saranno prese in considerazione le opzioni che consentiranno di tutelare i creditori a vario titolo dell’azienda, in un’ottica di leale collaborazione e condivisione”.

Il Presidente Giachino, infine, ha comunicato che Confindustria Valle d’Aosta è a disposizione anche delle aziende non associate per portare sul tavolo dell’Assessore la loro posizione di creditori nei confronti del Casinò e del Billia; gli interessati potranno, pertanto, rivolgersi direttamente agli uffici dell’Associazione.