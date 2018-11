Chiesto fallimento casino Saint Vincent

La procura di Aosta ha chiesto il fallimento del Casino' di S.Vincent. L'istanza è motivata - secondo la magistratura - dalla grave insolvenza, dalla situazione debitoria, dalle linee di credito sostanzialmente chiuse e quindi da una crisi irreversibile.

L'istanza di concordato avanzata nei giorni scorsi dal neo amministratore unico, Filippo Rolando, impedisce al momento al tribunale di pronunciarsi sull'istanza di fallimento ma non il deposito della stessa richiesta da parte della Procura.

L'istanza e' stata depositata dal pm Luca Ceccanti, all'esito degli accertamenti della guardia di finanza, scattati dopo la relazione sulla situazione finanziaria della casa da gioco depositata dal cda dimissionario alla fine di ottobre.



Solo nei giorni scorsi l'attuale amministratore unico, Filippo Rolando, aveva depositato la richiesta di concordato preventivo in bianco per uscire dalla crisi finanziaria della società.

Dopo Campione d'Italia, anche per il Casinò di Saint-Vincent si avvicina lo spettro della chiusura. La procura di Aosta ha presentato un'istanza di fallimento motivata "dalla grave insolvenza, dalla situazione debitoria, dalle linee di credito sostanzialmente chiuse".



Solo una settimana fa la nuova governance della Casinò de la Vallée spa - di proprietà al 99,9% della Regione Valle d'Aosta, che gestisce la casa da gioco e le strutture alberghiere annesse aveva depositato una richiesta di concordato preventivo.

Il neo amministratore unico, Filippo Rolando, è stato convocato dal giudice fallimentare per fornire "chiarimenti" sulla procedura concorsuale, che al momento blocca il fallimento. Sarà quindi il Tribunale a sancire il destino del casinò. Ma per il pm Luca Ceccanti il concordato "non è ammissibile" in quanto non è stato approvato il bilancio 2017. "E' stato un fulmine a ciel sereno. Spiace che sia arrivato adesso che le cose stavano cominciando ad andare bene per uscire da questa situazione di crisi" è lo stringato commento dell'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi.



I conti della casa da gioco sono in "rosso" ormai da anni, per diverse ragioni ma soprattutto per la contrazione dei ricavi e per gli elevati costi di gestione del personale. A lungo è stata la Regione a coprire le perdite con iniezioni di liquidità, che hanno portato ad un processo contabile (con la condanna di consiglieri regionali a risarcimenti per 30 milioni di euro) e ad un processo penale per truffa ai danni dello Stato e falso in bilancio. Secondo la procura di Aosta, il casinò è in uno stato di "crisi irreversibile": sul piano patrimoniale l'attivo non è in grado di coprire le passività; sul piano economico le prospettive non consentono di prevedere per il futuro il superamento della crisi né il raggiungimento di un equilibrio; sul piano finanziario, visto lo stato di insolvenza, la società non potrà far fronte ai pagamenti nei tempi e nei modi previsti.



I debiti della casa da gioco - che nel 2017 ha incassato 60 milioni di euro e quest'anno dovrebbe confermare la stessa cifra



- ammontano a circa 77 milioni, di cui 68,5 nei confronti di

istituti bancari e finanziari, 4,5 nei confronti di fornitori, e 3,9 per debiti tributari e previdenziali. Qualora la società decidesse di saldare tutti i debiti scaduti (compresi quelli con l'erario) avrebbe bisogno di 11 milioni di euro, oltre alle disponibilità attuali. La procura segnala anche che, dopo anni di perdite progressive, il 2018 evidenzia un bilancio positivo ma il dato effettivo è quello di una "perdita significativa" e di "un'esposizione debitoria ingente".



Il Casinò di Saint-Vincent venne inaugurato il 29 marzo 1947. Oggi ha circa 600 dipendenti, che si occupano anche degli alberghi (tra cui lo storico Grand Hotel Billia a 5 stelle). Nel 2010 è stata avviata una profonda operazione di ristrutturazione per la quale la Regione ha investito oltre 100 milioni di euro. (ANSA).