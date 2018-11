Courmayeur: Per l'opposizione 'maggioranza sguarnita con l’uscita di Vaglio'

Nelle comunicazioni il Sindaco, al fine di agevolare la discussione dei punti all’ordine del giorno, ha lasciato la parola all’Assessore comunale al Turismo, Ivan Parasacco, che ha fatto una breve presentazione del programma turistico invernale. Su tale intervento la minoranza “La Nuova Via” ha abbandonato per alcuni minuti l’aula in segno di protesta, evidenziando da una parte la propria contrarietà alla presentazione della relazione all’interno delle Comunicazioni del Sindaco, e lamentando dall’altra la mancanza del rispetto del regolamento, secondo il quale ogni argomento delle Comunicazioni del Sindaco dovrebbe avere una durata massima di 5 minuti.

L’Assessore al Turismo Ivan Parasacco ha delineato le principali linee che caratterizzeranno il programma turistico invernale fino alla primavera, con qualche piccola anticipazione rispetto all’intero programma che sarà oggetto anche di una presentazione alla popolazione il 22 novembre 2018.

“ITALY AT ITS PEAK deve rimanere il nostro motto ma arricchito di un significato più completo e profondo" ha evidenziato, tra i diversi contenuti, l’assessore al Turismo. Tra gli appuntamenti annunciati il Welcome winter 2019, con l’accensione dell’albero, con presentatori di eccezione, la presenza di un’artista noto e una spettacolare cerimonia di accensione grazie anche al nuovo impianto di luminarie. Il 29 dicembre sarà la volta del Gran Galà del ghiaccio, con un contratto già siglato per i prossimi 3 anni.

Gennaio sarà il mese del City Ski Championship: più di 220 sciatori provenienti da Londra parteciperanno all’evento che ha scelto Courmayeur Mont Blanc per celebrare il proprio 20° anniversario. Gennaio sarà anche il mese del Winter tour della Gazzetta, un programma continuativo su tre giorni per promuovere i valori dello Sport e anticipare l’arrivo del Giro d’Italia a Courmayeur. Si stanno valutando poi alcune proposte per la realizzazione di un evento di Freeride, nell’ottica di affermare Courmayeur come la “mecca alpina” di questo sport invernale.

Per il FOOD a febbraio arriveranno “Chef sotto le Stelle” kermesse di più giorni il cui ricavato sarà devoluto ad un ente benefico. In una suggestiva bolla trasparente al cospetto del Monte Bianco, chef stellati internazionali e chef locali creeranno dei suggestivi menu per celebrare eccellenza e tradizione per delle cene da 30 ospiti.

A marzo tornerà il Mountain Gourmet Ski Experience, ad aprile il Courmayeur Cheese Market. Non mancheranno nella programmazione le feste della tradizione: Rhémy de Noël , San Valentino, Camentran e Paquerette. A questi eventi si aggiunge il nuovo spettacolo - concerto di Alessandra Amoroso, organizzato nell’ottica di un uso dello stadio del ghiaccio anche sotto l’aspetto dei concerti. Nella visione generale infine di destagionalizzazione l’evento cardine sarà la tappa n° 14 del 102° GIRO D’ITALIA.



I lavori del Consiglio sono poi proseguiti con i successivi punti. Su richiesta del consigliere Alberto Vaglio è stata anticipata la discussione del punto n. 9 “Dimissioni da capogruppo di Esprit Courmayeur”. Le dimissioni erano state richieste dal consigliere tramite lettera presentata al Sindaco in data 20 settembre 2018.

Tra le diverse motivazioni che lo hanno spinto alle dimissioni da capogruppo di maggioranza, il consigliere Vaglio ha parlato di problemi di rapporti interni al gruppo Esprit Courmayeur, oltre ad una non condivisione dell’attività amministrativa, in particolare rispetto ad alcuni punti del programma di Governo che sarebbero venuti, secondo il consigliere, a mancare. Vaglio ha pertanto invitato la Giunta ad un’analisi e correzione della direzione seguita fino ad ora invitandola ad una maggiore tempestività per dare gambe al programma.

A rispondere il consigliere di maggioranza Luca Signorelli, attuale capogruppo di Esprit Courmayeur, che ha voluto precisare come “eventuali differenze di vedute non sono mai state messe sotto il tavolo nel gruppo di Esprit, ma viste al contrario come valori che hanno portato alla crescita del gruppo e delle azioni portate aventi nel programma elettorale, che sta procedendo”. Signorelli, a nome del gruppo Esprit, si è poi detto dispiaciuto per la decisione di Vaglio.

Preoccupazione è stata a seguire evidenziata dai consiglieri di minoranza, Massimo Sottile e Fabrizia Derriard, che hanno parlato di “una maggioranza sguarnita con l’uscita di Vaglio” e di “immobilismo amministrativo”. A chiudere il dibattito il Sindaco, Stefano Miserocchi, che ha fugato le preoccupazioni di immobilismo sottolineando “la presa in mano con coraggio di dossier che da tempo erano invece fermi e immobili”.

E’ stato poi approvato a maggioranza il nuovo Regolamento di contabilità ai sensi del TUEL. La Giunta comunale si è impegnata, nel corso della discussione, a presentare i diversi emendamenti proposti dal consigliere Vaglio all’attenzione del Comune di Pré-Saint-Didier per un’eventuale modifica giacché lo stesso regolamento, come evidenziato dal vice-sindaco Paolo Corio, è stato condiviso tra i due Comuni “e quindi una modifica richiede per correttezza un comune accordo”. Per questo motivo non sono stati messi a votazione in questa seduta gli emendamenti proposti.

E’ stato invece rimandato alla prossima seduta consigliare il punto n. 4 relativo al “Bilancio di previsione del triennio 2018-2020 - Variazione di bilancio n. 2”. Il rinvio è dovuto a un errore tecnico, rilevato durante la seduta consiliare, dovuto a una discrepanza del testo rispetto agli allegati. Si è reso quindi necessario il rinvio della votazione della delibera per le opportune verifiche presso gli uffici tecnici.

Il Consiglio ha poi proceduto all’approvazione a maggioranza dei punti n. 5 e 6 all’ordine del giorno, rispettivamente la costituzione di una servitù di passaggio a favore di Courmayeur Mont Blanc Funivie (CMBF) su terreno di proprietà comunale in località Youla, atto previsto dalle nuove normative vigenti, e la costituzione di servitù per la cabina elettrica e le linee elettriche afferenti e di servitù di passaggio a favore di Deval spa in via Les Goelettes - ADP Courmajestic.

Il Consiglio ha passato a maggioranza l’approvazione della bozza di convenzione regolante il Servizio di tesoreria comunale per il quadriennio 2019 - 2022, per il quale INVA dovrà avviare gara di appalto e per il quale servizio rimarrà in vigore il pagamento tramite POS in Comune.

Da parte dell’Assemblea vi è stata poi la presa d’atto della Comunicazione di prelievo dal fondo di riserva n.3. Su questo punto in particolare, alla richiesta di delucidazioni del consigliere di minoranza Massimo Sottile rispetto all’impianto adottato per i contributi alle Associazioni sportive, culturali e sociali, il Sindaco Miserocchi ha precisato che l’impianto generale di spesa rimane lo stesso, con una variazione di circa 3000 mila euro. “L’obiettivo - ha spiegato Miserocchi - è stato quello di mantenere la stessa distribuzione degli anni precedenti con un’attenzione particolare alle associazioni che erano in passivo”.

A chiudere la seduta è stata la discussione della mozione presentata dal consigliere Alberto Vaglio che chiedeva la riorganizzazione degli orari dell’Ufficio Tecnico Urbanistico prevedendo un’apertura minima di 4 giorni alla settimana, l’istallazione di un “codometro” e l’arredo con alcune sedie nel corridoio antistante l’Ufficio Tecnico Urbanistico.

La mozione è stata accolta in parte. Il Sindaco Miserocchi, nel ricordare le difficoltà legate alla mancanza di personale dell’ufficio in quesitone, ha informato che rispetto alle azioni intraprese per ovviare a tale mancanza “l’Amministrazione regionale non ha ancora aperto nuovi concorsi in merito e seppur si sia proceduto a perfezionare l’Accordo con l’Amministrazione regionale per attingere a graduatorie regionali, ad oggi tale atto non ha ancora dato i suoi frutti”.

Per andare incontro all’utenza tramite una maggiore apertura al pubblico dell’ufficio, l’Amministrazione comunale ha deciso, per un periodo sperimentale di 1 anno, di modificare su 3 giorni l’apertura dell’Ufficio Tecnico Urbanistico tramite la presenza di un tecnico istruttore a disposizione e a rotazione nei seguenti orari:

Lunedì - Ore 13.30 - 15.30

Martedì - Ore 8.30 - 10.30

Giovedì - Ore 8.30 - 10.30

La scelta attuata è andata nell’ottica di aumentare gli orari di apertura con più flessibilità senza gravare tuttavia sulle ore di lavoro richieste ai dipendenti comunali. Alla luce di tale nuova impostazione l’Amministrazione non ha approvato il principio del “codometro”, demandando alla gestione delle priorità da parte degli uffici, mentre per la richiesta delle sedie queste sono già state incrementate nei giorni scorsi. Soddisfazione è stata, infine, evidenziata dal consigliere Vaglio.

L’intera seduta è consultabile sul sito del Comune di Courmayeur.