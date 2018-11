Courmayeur: La Giunta sbaglia i conti, rinviata variazione bilancio

Scintille al consiglio comunale di Courmayeur dove, per evitare di entrare nel merito dei problemi sono state superate alcune norme del regolamento sulle comunicazioni usate in modo strumentale. Di più è stata rinviata la votazione su una variazione di bilancio perchè erano sbagliati i conti. Per non parlare delle contraddizioni interne tra giunta e rappresentante di maggioranza nel Consorzio di miglioramento fondiario di Dolonne. Che dire poi dei contributi ordinari per cui la Giunta ha finito per erogare in un caso il 500% in più di quanto richiesto.

Sulla variazione di bilancio la Giunta ha dato risposte vaghe e facendo sempre riferimento al fatto che lo spostamento dei soldi fosse stato richiesto prevalentemente dai funzionari degli uffici. La cosa peggiore, però, l'ha rilevata il consigliere Alberto Vaglio, ex capogruppo di maggioranza, che ha fatto notare come "i documenti presentati non erano corretti e vi era un errore di 15.000 euro sulla variazione; la differenza tra le cifre riportate sul testo della delibera e l'allegato contabile della delibera stessa".

Né gli uffici, né il revisore dei conti che ha rilasciato il parere), né nessun consigliere di maggioranza se ne era accorto. A quel punto, alla maggioranza, pur avendo urgenza di approvare la variazione, non è rimasta altra soluzione che rinviare il punto che dovrà essere ripresentato in una nuova convocazione del Consiglio. "Un fatto decisamente bizzarro" ha commentato Vaglio che esprime però soddisfazione per l'approvazione di una sua mozione sul nuovo orario di apertura al pubblico dell'Uffico Tecnico.