SAISON CULTURELLE 2018/19: Non mi hai più detto ti amo

La sezione teatro della Saison debutta con lo spettacolo Non mi hai più detto ti amo. Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia presentano un interessante affresco della famiglia contemporanea messa di fronte alle difficoltà del quotidiano, cercando di affrontarlo con ironia e riflessione.

Dopo venti anni, la straordinaria coppia di Grease torna a lavorare insieme in una commedia ironica, intelligente, appassionante, cucita addosso a due protagonisti perfetti: istrionici e straordinariamente affiatati. La famiglia è ancora il cardine della società e il nostro punto di riferimento assoluto? Come si stanno evolvendo le nostre famiglie alla luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto? È questo il tema molto attuale su cui si sviluppa questa pièce teatrale. Lorella Cuccarini, nel pieno della sua maturazione artistica, è Serena, una super-mamma e moglie perfetta, che porta sulle sue spalle tutta l’organizzazione e la responsabilità della famiglia, fin quando capisce che forse questo ruolo non è più funzionale alla sua felicità. Suo marito Giulio (uno straordinario Giampiero Ingrassia), inizialmente destabilizzato, troverà la forza di reagire, riscoprendo finalmente il suo ruolo di genitore, per troppo tempo delegato passivamente alla moglie. Anche i figli, due ragazzi di vent’anni, andranno incontro a una profonda crisi, esattamente come i loro genitori, ma quando tutto sembra portare verso la più amara delle disgregazioni familiari, ognuno riuscirà a trovare delle risorse interiori inaspettate, che porteranno la famiglia a ricomporsi, in un avvincente finale a sorpresa.

La Saison Culturelle 2018/2019 è realizzata dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.

I biglietti sono in vendita presso il punto vendita della Saison Culturelle, dalle 13.30 alle 18.30, dal lunedì al sabato, e al Teatro Splendor, la sera stessa dello spettacolo.

Il prezzo del biglietto è per la Platea 24€ (intero) e 20€ (ridotto) e per la Galleria 18€ (intero) e 15€ (ridotto).

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Pleine Saison, Tuttoteatro, Sipario e Minisipario, che sono in vendita fino a sabato 10 novembre.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta, Attività culturali, 0165 32778.

Sito internet www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it

Testo e regia Gabriele Pignotta

Con Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia

e Raffaella Camarda, Francesco Maria Conti, Fabrizio Corucci

Musiche Giovanni Caccamo