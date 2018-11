La 'Clicca' di Aosta festeggia 60 anni di cultura tradizionale

Presieduto dall'infaticabile architetto Marco Vigna, il gruppo folkloristico La Clicca di Aosta per festeggiare i suoi 60 anni di attività ha organizzato l’iniziativa '60 an tcheut eunsèmblo', una serie di appuntamenti che si svolgeranno nel mese di novembre in concomitanza con i festeggiamenti per la festa patronale del quartiere di Saint-Martin-de-Corléans.

Nello specifico:

La mostra fotografica “60 ans en photos” presso la Biblioteca di viale Europa, che ripercorre tramite inedite immagini i sessant’anni del gruppo, è visitabile sabato 10 novembre (dalle ore 10 alle 18) e domenica 11 novembre (dalle ore 10 alle 12.30).

Sabato 10 novembre alle 20.30 presso il salone polivalente della Parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans si svolgerà una serata folkloristica in cui saranno riproposti i due progetti musicali vincitori delle ultime due edizioni della rassegna corale Floralies Vocales (2017-2018) ideati dalla Clicca, che vedono la partecipazione dei cori "Le Choeur du coeur", "Les Notes Fleuries du Grand-Paradis" e “Les Amis de la Clicca”.

Le iniziative sono sostenute dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dal Comune di Aosta.