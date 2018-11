Cinema e musica, la settimana in Cittadella dei Giovani

E' la collaborazione con lo Switshop Aosta a portare alla Cittadella dei giovani ad Aosta tre film in anteprima – che verranno proiettati per tre martedì di seguito – che raccontano l’avventura dello snowboard, dello sci e della montagna, sponsorizzati da grandi case produttrici di materiale tecnico.

Il primo appuntamento è stato con il film “Treeline – A story written in Rings” di Jordan Manley e prodotto da Patagonia Films, una pellicola che celebra le foreste, diventate ormai una vera e propria “casa” per molti sciatori e snowboarders.

“Treeline” è un viaggio attraverso le betulle del Giappone, i cedri vergini della British Columbia ed i pini del Nevada “narrato” da immagini mozzafiato che spiegano il grande spettacolo della natura che circonda questi sport e queste vere e proprie avventure.

Martedì 13, la seconda proiezione proposta sarà “Kamikazu”, lo “snowboard movie” dedicato a Kazu Kokubo, una vera e propria leggenda moderna di questo sport.

Venerdì 9 novembre, alle 16, la quarta “puntata” di Bòcciati – l’iniziativa intergenerazionale che lega il mondo del gioco delle bocce con quello della musica, in un dialogo tra persone, mondi ed età diverse – si terrà alla Bocciofila di Gressan dove, con il contorno delle partite e dei giocatori, andranno in scena la musica dei giovanissimi Wild Hogs e della Marco & Simon Band, protagonista di tante “serate danzanti” in Valle

Ma venerdì la musica accompagnerà anche la serata in Cittadella. Alle 21, in Teatro, si esibirà infatti Naim Abid, eclettico cantante “crooner” di Genova con la capacità di passare con naturalezza dalla canzone spirituale al pop, in un mix impreziosito dai suoi testi bahá’i.

Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Giachery – Istituto per la formazione di risorse umane.

Ma l’offerta di Cittadella non finisce qui: sabato 10 novembre, dalle 9 alle 12, la Sala Expo 1 ospiterà la mattinata di “Porte aperte al Prisma”, con la possibilità di conoscere l’omonima associazione ed i suoi professionisti: neuropsichiatra infantile, logopedista, neuropsicomotricista, consulente per i disturbi dell’apprendimento, avvocato, educatrice interprete, rieducatrice del gesto grafico e optometrista.

Domenica 11 novembre, invece, alle 11, tornano i Concerti Aperitivo. Il terzo appuntamento avrà per protagonisti la violinista Manuela Matis ed il pianista Edoardo Bruni che proporranno arie di Bach, Tchaikovsky e Brahms.