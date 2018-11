Violenza di genere e decreto Pillon, sindacati a confronto

'Ddl Pillon: una proposta di legge farraginosa e ideologica' è il tema del confronto organizzato per lunedì 26 novembre da Cgil, Cisl, Savt e Uil in materia di iniziative unitarie sindacali sulle pari opportunità per tutti e in particolare per il 25 novembre, 'Giornata internazionale contro la violenza sulle donne'.

Alla conferenza, aperta al pubblico, parteciperà l'avvocato Assunta Confente.

L’iniziativa, spiegano i sindacati in una nota, "non è inserita all’interno del programma condiviso della rete contro la violenza in quanto l’Assessorato ha chiesto alle OO.SS. di introdurre un contraddittorio rispetto alle posizioni assunte dalla relatrice sulla proposta di legge. Non avendo ritenuto, però, di voler rispondere a tale richiesta, le organizzazioni sindacali hanno deciso di procedere in autonomia”.

Assunta Confente è avvocata al Foro di Torino e si dedica da sempre con passione al diritto di famiglia e minorile. È stata relatrice in numerosi convegni sui temi del diritto di famiglia, della persona, minorile e successorio nonché referente della Commissione Famiglia e minori del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino dal 2012 ad ottobre 2017. Attualmente è membro della commissione distrettuale di diritto di famiglia e minorile e della Commissione Famiglia In Rete del Consiglio Nazionale Forense.

L’iniziativa è in programma lunedì 26 novembre dalle ore 18 alle ore 20 alla sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo Valdostana, in Via Garibaldi ad Aosta.