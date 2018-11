Sala gremita al seminario formativo di Confcommercio VdA sulla fatturazione elettronica

Grande partecipazione degli associati a Confcommercio VdA al proseguimento della campagna di sensibilizzazone sulle tematiche di interesse per il mondo del commercio locale.

"Il successo delle nostre iniziative formative ci inorgoglisce - commenta Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA - e dimostra la sempre maggiore vicinanza tra la nostra Associazione e le diverse problematiche che quotidianamente devono affrontare esercenti e ristoratori”.

Dopo il convegno-seminario sul nuovo regolamento privacy e i tre seminari sugli allergeni, nei giorni scorsi la sala convegni della BCCV in piazza Arco d'Augusto ad Aosta ha ospitato quasi centocinquante corsisti al seminario sulla fatturazione elettronica. Accurate e seguitissime dal pubblico le relazioni dell'ingegner Riccardo Varvello e dell'esperto in materia di fisco e lavoro Matteo Fratini, che hanno illustrato con parole semplici e chiare l'adozione delle nuove norme europee sulla privacy e hanno spiegato il funzionamento della nuova fatturazione elettronica tra privati, che entrerà in vigore dal gennaio 2019.

Per la fatturazione elettronica, Confcommercio VdA mette a disposizione dei propri associati una piattaforma ad hoc per ottemperare agli indispensabili adempimenti, con soluzioni specifiche e mirate per gli associati. Chi non fosse riuscito a partecipare al seminario può richiedere l'invio delle schede scrivendo a info@ascomvda.it.