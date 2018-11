Crisi di Giunta crisi istituzionale

Alla ripresa dei lavori del Consiglio Valle Aostacronaca.it aveva previsto che la Giunta Spelgatti sarebbe morta il 2 novembre. E’ stato un errore grossolano perché la crisi è arrivata cinque giorni dopo e poi non è nemmeno crisi di Giunta perché a immolarsi sull’altare della coerenza è stata solo l’assessora Chantal Certan di Alpe, mentre Stefano Borrello (Sa) e Claudio Restano (PnV) hanno tenuto fede alla loro incoerenza e rimangono al loro posto. Stanno in Giunta ma partecipano alle trattative per la nuova maggioranza.

Lineare, invece, la posizione di Antonio Fosson, sempre del PnV che per favorire il chiarimento politico si è dimesso da Presidente del Consiglio con tutto l’Ufficio di Presidenza. Dunque più che una crisi di Giunta si può parlare di una crisi istituzionale la cui soluzione è di difficile interpretazione. Stando così le cose, con le dimissioni della signora Certan e di Antonio Fosson la maggioranza Lega e Stella Alpina non ha più i voti per governare anche se il Movimento 5 Stelle era pronto a votare il bilancio.

La Giunta Spelgatti può infatti contare sui sette voti della Lega, tre del Mouv, due della Stella alpina e uno del PnV, per un totale di 13 voti, ai quali si potrebbero aggiungere i quattro dei grillini per giungere a 17 troppo pochi per governare. Al Momento i tre consiglieri di Impegno Civico non si sono espressi.

Quindi si riaprono i giochi post elettorali ma più nessuno può porre pregiudiziali personali nei confronti di chiunque, né mettere su tavolo preclusioni di sorta. Chi ha detto che l’Uv è marcia e stava facendo marcire la Valle d’Aosta dovrà chiedere scusa, abbassare le ali e dopo l’ubriacatura elettorale tornare con i piedi per terra.

Per oltre quattro mesi la Valle d’Aosta è andata avanti per inerzia, senza una guida e priva di indirizzi. L’unica cosa fatta dalla Giunta Spelgatti è la distribuzione di poltrone, la nomina di un simpatizzante fascista alla guida dell’Università della Valle d’Aosta.

Certo sono state effettuate scelte ma scelte scellerate come quella del casino, la revisione della scuola polmone, il contenzioso con lo Stato.

Si ritorna al 21 maggio 2018 e palla al centro.

Ora tutti daranno la propria interpretazione della crisi. Ma un unico elemento è da tenere in considerazione: formare una maggioranza forte, coesa, determinata e condivisa a guida autonomista. Se così non sarà urge un governo di salute pubblica per riscrivere la legge elettorale e andare al voto.