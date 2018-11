Restano rimette la delega al movimento

Nel pomeriggio di oggi, anche il Consigliere Claudio Restano, con l'intento di favorire la soluzione della crisi, ha messo a disposizione del movimento la sua carica di Assessore al Turismo. E' quanto si legge in una nota di PnV. Le dimissioni Restano avrebbe dovuto inviarle alla Giunta e alla Presidenza del Consiglio. Darle al movimento lascino il tempo che trovano.

La nota spiega che il Consigliere di Pour Notre Vallée Antonio Fosson "ha rassegnato oggi le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio per senso di responsabilità di fronte ad una situazione politica di cui non si intravedeva l'uscita, oltre che per consentire una discussione costruttiva e serena in merito agli adempimenti, anche urgenti, in capo alla Regione, uno su tutti l'approvazione del bilancio regionale 2019-2021".

Pour Notre Vallée auspica che "i movimenti politici, cui ora è in capo la responsabilità di trovare una soluzione a questa crisi, possano avviare un confronto politico sereno e volto a creare una maggioranza che dia stabilità alla Valle d'Aosta". Nel frattempo L'assesore Restano rimane incollato alla poltrova. Evviva la coerenza.