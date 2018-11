COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: UV, 'basta ambiguità'

È necessario che i Movimenti, in particolare le forze politiche che si trovano in maggioranza, escano da questa fase di ambiguità che ormai si protrae da un po’ di tempo. Le dimissioni dell’Assessore Certan di oggi, oltre che dei componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio, aprono di fatto la crisi.

I Movimenti hanno il dovere di prendere in mano la situazione e cercare di risolvere la crisi partendo da un progetto politico serio, condiviso e soprattutto con contenuti che tornino a dare dignità alla politica. La posizione dell’Union Valdôtaine, anche a crisi aperta, non cambia, il Comité Fédéral ribadisce che la soluzione non debba e non possa essere la mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da 18 consiglieri.

’urgenza per il Movimento rimane quello di cercare condivisione sul percorso federativo in particolare con UVP e Alpe, un solido punto di partenza per un progetto politico concreto e di lungo termine che eventualmente possa anche essere una base per cercare di costruire un nuovo governo stabile alla Valle d’Aosta. Se questo non sarà possibile la parola dovrà tornare agli elettori.