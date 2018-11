Verifica tecnica ed economica e sospensione del procedimento di gara scuola prefabbricata di Tzamberlet

La Giunta regionale ha deciso di procedere alla verifica tecnica dei presupposti e degli impatti connessi alla realizzazione della scuola prefabbricata in regione Tzamberlet, sospendendo la procedura di gara per la sua realizzazione e ogni altra procedura connessa e conseguenziale, con effetto immediato e per il tempo utile ad acquisire e analizzare le valutazioni tecniche necessarie a verificare il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.

Rispetto all’originaria concezione dell’opera, secondo la quale la scuola prefabbricata avrebbe dovuto costituire una soluzione provvisoria volta a dare ospitalità a varie Istituzioni scolastiche per consentire l’esecuzione dei necessari interventi di ristrutturazione e di adeguamento normativo delle rispettive sedi, sono intervenute significative novità e considerazioni, quali in particolare: le previsioni sulla popolazione scolastica; la prospettata possibilità di ritenere la scuola di Tzamberlet non più come una soluzione provvisoria, bensì come una soluzione definitiva.

Per la Giunta la chiusura del collegamento ferroviario tra Aosta e Pré-Saint-Didier, è opportuno valutare le possibili alternative per implementare il trasporto pubblico esistente. Altri elemnti di verifica somno: la contrazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dei servizi e sotto-servizi; l’esigenza di riprogrammare gli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici; il recupero di alcune sedi compatibilmente con il numero di classi insediabili e l’esigenza di ottimizzare le spese di gestione delle strutture medesime.