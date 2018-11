Aosta: Intervento risolutore per albero pericolante a Pleod

E' ormai una sorta di 'pronto intervento urbano' l'Officina del Comune alla quale si affiancano le squadre dei Lavoratori di utilità sociale (Lus). Oggi martedì 6 novembre, a seguito della segnalazione dei Vigili del fuoco sulla caduta parziale di un albero sulla strada comunale per Pleod, tecnici e operai dell’Officina Comunale e operatori del Servizio municipale di Protezione civile per l'abbattimento urgente della parte rimante dell’albero, nonchè per il taglio di un'altra pianta piuttosto vecchia e valutata pericolosa per l’incolumità pubblica.

"Voglio personalmente ringraziare i dipendenti comunali Fiou, Desaymonet, Giovinazzo e Degioz per l'ottimo lavoro svolto" ha commentato il sindaco, Fulvio Centoz, ricordando che "il monitoraggio del territorio è costante e continuo in questi giorni di pioggia intensa". A partire da questo pomeriggio è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche.