1978 – 2018 Les premiers 40 ans de la Chorale de Valgrisenche

C'est dans l’église de Saint-Ours à Aoste, le Samedi 27 Octobre, que la Chorale, très connue de nos jours dans toute la région, a voulu célébrer en premier ses quarante ans, avec un concert ouvert à tous les amateurs et connaisseurs du chant choral. Mais le dimanche 28 Octobre la Chorale s’est réunie même à Valgrisenche pour partager ce moment de fête avec toute la population, qui a toujours soutenu et encouragé l’ensemble pendant les quarante ans de son activité. Ce n’est pas un cas – toutes les familles de la commune ont eu au moins un membre faisant partie de la Chorale au fil des années.

Créée au départ sous le patronage du curé de la paroisse Eraldo Casagrande avec

l’unique objectif d’animer les fêtes liturgiques-religieuses de la paroisse et de “fidéliser” les jeunes Vagrezen à la messe du dimanche, la Chorale a eu son premier éclat en 1978, avec la participation à “Floralies Vocales”, la revue annuelle de toutes les chorales valdôtaines.

Son répertoire s’est diversifié tout au long de son activité et à côté de la

tradition liturgique ont trouvé place les chants folkloriques et de tradition montagnarde, des chansons d’auteur, des passages de musique polyphonique et des spirituals (les chants religieux de la tradition afro-américaine). A’ côté du répertoire français et italien classique, la Chorale s’exhibe très souvent en patois et, parfois, en langue étrangère selon les styles et les contextes requis.

Après quelques passages de direction (on rappelle avec affection Ugo Touscoz, le curé

Don Challancin et Vincenzo Vigna), la baguette du chef de choeur a été confiée, à partir de 1990, à M. Maurizio Longo, qui a enrichi le répertoire du groupe grâce à ses vastes connaissances dérivées de son diplôme en composition, musique chorale et direction d’orchestre. Cette extension de l’horizon musical a permis à la Chorale d’être appréciée pas seulement en Italie, mais aussi à l’étranger.

A’ partir de 2005 la direction est confiée à M. Angelo Filippini, qui dirige encore de nos jours la Chorale de Valgrisenche en même temps que le Coro Sant’Orso (depuis 1992). Issu lui-même de l’environnement religieux et des chorales paroissiales, M. Filippini a étudié les chants et la composition de la période médiévale au Centre Internationale de Cremona et à l’abbaye de Rosazzo (Udine), en s’engageant dans les disciplines de la sémiologie et de la paléographie, tout en explorant les domaines de la musique contemporaine avec Gary Graden et Stephen Woodboury. C’est à lui qu’on doit l’enrichissement du répertoire en puisant dans la tradition du chant grégorien et de la musique contemporaine.

Le succès de la Chorale a grandi, soit en terme de public que de critique, grâce aussi à la participation à de nombreuses manifestations en Italie et à l’étranger. Ces voyages ont aussi eu le mérite de créer des collaborations et des multiples amitiés avec d’autres chorales et groupes folkloriques: pour cette raison aussi l’anniversaire a été fêté avec la participation au concert à l’église de Saint-Ours des amis du talentueux Coro La Rupe de Quincinetto.

Parmi les expériences les plus significatives aux fil des années il y a la participation au

Festival International des Chants de Montagne de Oberstaufen (Allemagne), au Concert International des Chants de Noël de Hochst (Autriche), à l’Angelus du Pape Jean-Paul II à Les Combes d’Introd lors d’une des fréquentes visites du Saint-Père en Vallée d’Aoste.

Les concerts à l’étranger resteront pour longtemps gravés dans les annales du groupe: France, Belgique, Suisse, mais aussi Pays-Bas, Espagne, Allemagne, Autriche, Croatie et Albanie.

En 2012 la Chorale de Valgrisenche a participé à “Torna avoui mè”, le premier Musical

réalisé en Vallée d’Aoste en patois, dirigé par Mme Alessandra Celesia.

Le dernier prix, ajouté au considérable palmarès du groupe, a été la médaille de bronze, obtenue au Concours International de Chants à Verona en 2017.

A’ quarante ans de sa naissance, la Chorale de Valgrisenche comprend près de quarante choristes, répartis entre soprano, alto, ténor et basse. C’est un groupe mixte, composé d’hommes et de femmes soit Vagrezen, soit provenant d’autres communes valdôtaines, unis par l’amour pour la musique et liés à la tradition musicale des territoires de montagne.

La communauté de Valgrisenche se réjouit de pouvoir fêter cet anniversaire. Notre

Chorale est non seulement un plaisir à écouter et un orgueil de toute la population, mais un des moyens qu’une communauté de montagne si petite a pour rester vive et animée, en dépit de toutes les pulsions individualistes de notre contemporanéité.

Bon Anniversaire et longue vie à la Chorale de Valgrisenche!