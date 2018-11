Bandire l’antisemitismo

05 novembre 2018 dalla comunità umana»: è l’appello lanciato da Papa Francesco durante l’udienza a un gruppo di delegati del World Congress of Mountain Jews provenienti da diversi paesi del Caucaso.Ricevendoli in udienza lunedì mattina, 5 novembre, nella Sala dei Papi, il Pontefice ha voluto ricordare gli anniversari di alcuni «tragici eventi» — il settantacinquesimo della distruzione del ghetto di Vilnius, in Lituania, e del rastrellamento di quello di Roma, e l’ottantesimo della “Kristallnacht” — per ribadire la necessità di «commemorare l’olocausto» affinché «del passato resti una memoria viva».

Senza di essa, infatti, «non ci sarà futuro perché, se non impariamo dalle pagine più nere della storia a non ricadere nei medesimi errori, la dignità umana rimarrà lettera morta».Ancora oggi, ha constatato Francesco, «purtroppo atteggiamenti antisemiti sono presenti». Anche per questo il Papa ha voluto riaffermare che «la libertà religiosa è un bene sommo da tutelare, un diritto umano fondamentale, baluardo contro le pretese totalitariste».

E ha ricordato ancora una volta che «un cristiano non può essere antisemita», perché «le nostre radici sono comuni». Questo conferma «l’importanza dell’amicizia tra ebrei e cattolici», fondata «su una fraternità che si radica nella storia della salvezza» e «si concretizza nell’attenzione reciproca». Si tratta di «un dialogo — ha sottolineato — che in questo tempo siamo chiamati a promuovere e ad ampliare a livello interreligioso, per il bene dell’umanità».