L’appuntamento finale di “Mettiamoci coraggio. Superiamo la timidezza insieme!”

Per salutare i piccoli partecipanti, il 14 novembre l’appuntamento conclusivo presso il Salone polivalente dell scuole di Arvier sarà doppio: si inizierà alle 15 con un laboratorio di giocomotricità a cura dell’ASD Mont Emilius. Seguirà una merenda, quindi chi lo desidera potrà fermarsi anche per un divertente laboratorio creativo per creare animaletti con la pasta fimo, curato da Nicoletta Jorrioz.

Tutti i bambini riceveranno in omaggio un gadget: lo zainetto dedicato al progetto.



La finalità dei laboratori svolti – aperti ai bambini tra i 6 e i 10 anni - è stata quella di creare dei momenti di condivisione attraverso attività per lo più sensoriali (legate al gusto, al movimento, al rapporto con la natura), che hanno consentito di sperimentare esperienze positive per favorire la creazione di nuovi legami personali e di accrescere l’autostima personale. Il programma ha compreso proposte leggere e accessibili a tutti i bambini, con e senza disabilità di tipo motorio. Al termine degli incontri e delle uscite sono stati proposti brevi momenti conviviali per permettere ai bambini di esprimere liberamente se stessi anche al di là dell'attività strutturata.

Il progetto ha ricevuto il sostegno della Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta Onlus ed è in parte autofinanziato; viene richiesta, per questo, una piccola donazione libera ai partecipanti di ciascun laboratorio. Per chi lo desidera, inoltre, sarà possibile destinare donazioni libere a Parent Project onlus.

È necessaria l’iscrizione al singolo appuntamento.

La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è la forma più grave delle distrofie muscolari, si manifesta in età pediatrica e causa una progressiva degenerazione dei muscoli. La distrofia di Becker (BMD) è una variante più lieve, il cui decorso varia però da paziente a paziente. Al momento, non esiste una cura.

Parent Project onlus è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Dal 1996 lavora per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e ragazzi affetti dalla patologia attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi di fondo che hanno fatto crescere l’associazione fino ad oggi sono quelli di affiancare e sostenere le famiglie attraverso una rete di Centri Ascolto, promuovere e finanziare la ricerca scientifica e sviluppare un network collaborativo in grado di condividere e diffondere informazioni chiave.

Per adesioni

Manuela Monticone- Tel. 339/2039855 – manumonticone@gmail.com