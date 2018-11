Courmayeur: Convocato Consiglio comunale; chiesto ampliamento orario Ufficio tecnico

Tutti i punti sono da ordinaria amministrazione, compresa la variazione di bilancio che come di consuetudine, serve per correggere alcuni capitoli di spesa in vista della fine dell'anno. Dopo quasi un anno la nuova amministrazione non incide e non coinvolge il Consiglio comunale sui temi importanti per il futuro del paese.

Nel corso dell'adunanza il consigliere Alberto Vaglio spiegherà le dimissioni da capogruppo di maggioranza. Sempre di Vaglio figura all'ordine del giorno una mozione del Consigliere Vaglio l'ampliamento dell'apertura dell'Ufficio tecnico. Molti utenti si lamentano perché l'Ufficio è aperto una sola mattina a settimana.

"La pubblica amministrazione - sostiene Vaglio - deve essere al servizio dei cittadini e non l'opposto". Precisa Vaglio: "Mi rendo conto che sia un tema non fondamentale ma vuole essere un piccolo segnale di cambiamento che questa maggioranza in 10 mesi non è riuscita a dare. Peraltro, fin dalle elezioni praticamente tutti i nuovi consigliere hanno sempre sostenuto la necessità di ampliare l'orario".