A Verres si scopre il teatro e si impara a recitare

L’Associazione culturale “Verrès per tutti” in collaborazione con l’Amministrazione comunale organizza un corso di teatro per ragazzi e adulti.

Il corso si articola in 10 lezioni, sotto la direzione artistica di Paola Corti del Teatro del Mondo, e verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti.La scelta di organizzare un corso di teatro risponde alla necessità di stimolare una sensibilità introspettiva nei partecipanti che permetta loro di guardarsi all’interno alla ricerca della forza espressiva, che sta all’interno di ognuno di noi e che molte volte viene accantonata lasciando spazio ad altre espressioni negative quali rabbia, aggressività o isolamento.

I giovani potranno intraprendere un viaggio alla scoperta e alla conoscenza di sé utilizzando il teatro come strumento per la crescita personale, attraverso il divertimento e la creatività, coltivando i propri talenti.

Gli adulti potranno esprimere liberamente le proprie emozioni e potenzialità, alimentare energie, apprezzare la quotidianità osservando la vita con occhi diversi.

Il corso di teatro vuol diventare per Verrès lo spazio in cui è possibile far crescere i propri sogni e imparare a dar voce alle proprie emozioni serenamente e offrire ai giovani occasioni di aggregazione e comunicazione reale, favorendo l’incontro intergenerazionale.