Festa di Halloween senza autorizzazione, sanzionato gestore di ristorante

Nella notte fra il 31 ottobre e l'1 novembre, notte di Halloween, gli agenti della Divisione di polizia amministrativa della Questura di Aosta hanno effettuato controlli in alcuni locali di intrattenimento valdostani, verificando la regolarità strutturale e amministrativa in discoteche e affini, anche allo scopo di individuare eventuali feste senza le prescritte autorizzazioni.

In un bar ristorante della Bassa Valle è stato riscontrato lo svolgimento di una festa danzante in maschera non autorizzata.

Al titolare del locale sono state contestate violazioni al Testo unico di pubblica sicurezza (Tulps), in quanto senza licenza della Pubblica Autorità non si possono dare feste da ballo in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico; la relativa violazione amministrativa consiste nel pagamento di una sanzione da 258 a 1549 a euro.

In ogni caso, a tutti i responsabili dei locali pubblici controllati è stato ribadito di garantire la tutela dell’incolumità degli avventori, osservando adeguate misure di sicurezza all’interno dei siti d’intrattenimento e spettacolo, nel pieno rispetto di tutte le norme di legge.