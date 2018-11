Il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta in visita aziendale alle POSTE ITALIANE

Dopo la vista ad alcune aziende quali la Acerbi Carpenterie di Aosta e l’Istituto e Poligrafico della Zecca dello Stato di Verrès oggi, 6 novembre 2018, il Presidente è in visita alle Poste Italiane.

Il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta ricorda come la presenza di Poste Italiane in Confindustria è importante per due aspetti. “In primo luogo, infatti, Poste Italiane offre un grande supporto al manifatturiero, e in secondo luogo permette di realizzare alle piccole aziende una serie di importanti progetti nella logistica, grazie alla grande presenza sul territorio”.

Continua Giancarlo Giachino “Le Poste Italiane rappresentano un punto di confluenza e di integrazione delle reti logistiche e del e-business al servizio del Paese”.La Responsabile della Filiale di Aosta, Maria Grazia Mazza, nell’esprimere apprezzamento per la visita odierna, ha confermato il grande impegno di Poste Italiane per offrire prodotti e servizi innovativi specificatamente dedicati alle imprese.

L’incontro è stata un’occasione per fare il punto sull’imprenditoria in Valle e sui possibili sviluppi dei rapporti tra Confindustria e Poste Italiane.