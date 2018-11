IN CUCINA CON CINZIA: CROSTATA ALLE VERDURE CON BROCCOLI COLORATI

Prepariamo la pasta frolla, mettendo in un recipiente la farina con il pepe, il sale, il timo e il burro spezzettato e con le punte delle dita, amalgamate gli ingredienti. Successivamente aggiungete l’uovo, impastate ed infine aggiungete l’olio extravergine di oliva. Dovrete ottenere un impasto liscio e che non appiccica alle mani, quindi stendetelo leggermente e avvolgetelo nella pellicola trasparente, poi riponetelo in frigorifero e lasciate raffreddare per circa un’ora.

Intanto pulite i vari broccoli ricavandone solo la parte a fiorellino, quindi fate cuocere in acqua salata per circa 6/7 minuti, mantenendo separati i vari colori. Quindi scolate, lasciate raffreddare e condite leggermente i broccoli con un filo d’olio. Ora preparate la crema, sbattendo un uovo in un recipiente e mescolandolo con il parmigiano, la ricotta il pepe e il sale