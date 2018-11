Da Fondazione Crt un milione e 350 mila euro per aiutare disabili in Valle e in Piemonte

Preparati tra il 2017 e quest'anno, al via 154 nuovi progetti di welfare per aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie in Piemonte e in Valle d'Aosta.

Prende corpo dunque l'iniziativa 'Vivomeglio' della Fondazione Crt che, per il 2018, ha investito 1 milione e 350 mila euro. Salgono così a circa 23 milioni di euro i contributi erogati dalla Fondazione Crt nell'ambito di Vivomeglio a enti e associazioni dal 2005 ad oggi, per un totale di oltre 2.000 interventi sul territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta.



I progetti vanno dall'avvio di tirocini e borse lavoro ad attività ludico-ricreative, da attività di pet e music therapy a programmi di educazione alimentare, dalla formazione per i caregivers (famiglie, operatori, volontari che si relazionano con le persone con disabilità) ad attività di preparazione di sostegno e assistenza delle persone con disabilità dopo la morte dei parenti che li accudiscono.

"Sosteniamo con il bando Vivomeglio decine di iniziative capaci di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, favorendo l'autonomia personale, abitativa e lavorativa" afferma il presidente Giovanni Quaglia.