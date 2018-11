Forum annuel Stratégie Ue pour région alpine

Le deuxième Forum annuel de la Stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (Suera) se tiendra les 20 et 21 novembre prochain à Innsbruck. Ce moment de rencontre et d'échanges en sessions plénières et en ateliers thématiques sera l'occasion de bénéficier d'un panorama sur les dynamiques régionales et européennes en cours dans l'espace alpin sous l'impulsion de la Suera.



En marge de la réunion de l'Assemblée générale des représentants politiques des 48 régions et des 7 États alpins ayant décidé de définir un cadre commun pour le développement des Alpes, vont se rencontrer les représentants des groupes d'action engagé à travailler sur des propositions pour le renouvellement des politiques administratives dans les neuf domaines d'intérêt thématiques.



Le pôle alpin d'études se penche sur la recherche, l'innovation, l'économie, l'éducation et la formation, les transports, l'accessibilité aux infrastructures numériques et services de bas, les ressources naturelles, la connectivité écologique, le changement climatique et les risques naturels, l'énergie.