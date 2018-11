L'EDICOLA DEL CAFFÉ QUOTIDIANO

Il Corriere della Sera - I 9 morti nella villetta abusiva, doveva essere abbattuta 2 anni fa. Federico, morto proteggendo la sorellina, 'papà la tengo io'

La Stampa – Frane, vento, fiumi: l'Italia ferita; famiglia sepolta dal fango nella casa abusiva. Salvini, sì al dl sicurezza o tutti a casa

La Repubblica - Uno tsunami sul villino abusivo, strage alla festa di famiglia a Casteldaccia. Federico, il piccolo eroe morto tentando di salvare la sorellina

Il Sole 24Ore – Maltempo, sulla villetta di Casteldaccia gravava un ordine di demolizione

Il Fatto Quotidiano - 'La prescrizione ostacola la lotta alla corruzione'; quando a chiedere la riforma era l'Europa

La Gazzetta dello Sport - Milan, 1 a 0 all'Udinese al 97esimo, è il trionfo di Romagnoli. L'Inter adesso fa paura alla Juve; poker del Toro a una spenta Samp



Gazzettamatin.it - Media Valle, ondata di furti

Aostasera.it – Aosta, furto con spaccata nel negozio 'Tre Commessi'

Aostaoggi.it - Aosta, cantieri per il teleriscaldamento in via Parigi e in viale Europa

Aostanews24.it - Sversamento idrocarburi in Dora, la procura indaga una persona