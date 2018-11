IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 5 NOVEMBRE APRÈS-MIDI @ AOSTA DIMENTICA LO SPORT @

Nel 2017 Aosta è stata proclamata Città dello Sport. Festeggiamenti, pranzi e cene dei politici. Bocche piene di intenti per favorire lo sport.

Ma come si sa passata la festa gabbato lo santo.

E così nel 2018 Aosta si è aggiudicata il premio di Città Smemorata dello sport.

Infatti siamo a novembre e L’assessore Carlo Marzi ed il sindaco Fulvio Centoz, che lo scorso anno si pavoneggiavano per il riconoscimento, non hanno ancora assegnato le palestre per consentire alle società sportive di far praticare lo sport ai bambini.

