A Saint-Vincent incontro Cicap per spiegare "Il paranormale nella vita quotidiana'

Nuova conferenza del Cicap VdA, venerdì 9 novembre alle 21, al Centro Congressi Comunale di Saint-Vincent.

In collaborazione con la Biblioteca comunale, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze (Cicap) organizza l'incontro sul tema "'l paranormale nella vita quotidiana, dai fantasmi agli indemoniati'.

La nostra vita quotidiana può essere intrisa di esperienze insolite: c’è chi afferma di avere contatti perenni con l’aldilà, chi dichiara di vedere o addirittura essere posseduto dal demonio, chi asserisce di convivere con entità sovrannaturali.

Per far sì che ciò accada è necessario un contesto di credenze condivise e di vicissitudini non necessariamente patologiche. In questo modo, il fenomeno si verifica in tutta la sua essenza.

Da esperto di paranormale e di pseudoscienze, Armando De Vincentiis fornirà la sua visione scientifica di tali singolari fenomeni quotidiani.

Armando De Vincentiis, psicologo clinico e psicoterapeuta, si occupa di fenomenologia dei comportamenti religiosi, stati dicoscienza e paranormale religioso. Già docente a contratto presso l'Istituto universitario “Progetto Uomo”, riconosciuto dalla Università Pontificia Salesiana di Roma, in qualità di esperto in psicologia dei comportamenti religiosi ha partecipato a numerosi programmi e talk show televisivi Rai e Mediaset e ha scritto saggi sull’argomento tra i quali: Estasi, stimmate e altri fenomeni mistici (Avverbi), Psicopatologia del paranormale (CICAP), Comunicare la scienza (CICAP), L’indemoniata-nascita ed evoluzione di una sindrome da possessione (Libellula), Ambiente percezione e paranormale (C1Vedizioni).

Inoltre, ha pubblicato casi clinici sull'influenza culturale nell'evoluzione dei disturbi mentali su Psicologia Contemporanea e Le Scienze ed è direttore editoriale di una collana di divulgazione scientifica romana.