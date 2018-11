Progetti innovativi per rilanciare l’economia locale

La competizione, promossa dagli Atenei del territorio valdostano e piemontese e gestita dai rispettivi incubatori, ha visto salire sul podio anche NoToVir, che mette a punto nuove e innovative molecole brevettate ad attività antivirale e Analitica Italia, che valorizza i prodotti agroalimentari Made in Italy attraverso metodologie di analisi chimica innovative e performanti.



Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta, giunta alla XIV edizione nel 2018, è la competizione per progetti e idee, a cui nuove aziende possono concorrere per trovare spazio nel mondo dell’imprenditoria. Ha come obiettivo quello di sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di conoscenza e promuovere lo sviluppo economico del territorio. Si tratta di un percorso completo di sostegno, dallo stimolo dell’attitudine e della capacità imprenditoriale dei ricercatori all’accompagnamento volto a trasformare un’idea innovativa in un progetto imprenditoriale concreto, fino al sostegno alla nascita dell’impresa e alle sue prime fasi di attività.



Per quanto riguarda SynDiag, che si è aggiudicato, per questa edizione, il primo posto ricevendo un premio di 7 mila 500 euro, il progetto intende assistere i medici nelle interpretazioni ecografiche tramite Intelligenza Artificiale per ultrasuoni, allo scopo di arrivare, in modo precoce, all’eventuale diagnosi di neoplasie. Il team di SynDiag , composto da cinque data scientists ed esperti di innovazione e management ha sviluppato una piattaforma software basata su AI (Artificial Intelligence) che supporta i medici durante gli esami ecografici di routine e di controllo, fornendo informazioni utili all’identificazione precoce di caratteristiche patologiche, in real time e in cloud. Ad oggi, i software di SynDiag sono sviluppati per l’identificazione precoce di caratteristiche tumorali ovariche e progettati per i medici ginecologi non specialisti, che non posseggono quindi competenze specifiche dell’ambito oncologico e che potrebbero fraintendere o sottovalutare le informazioni contenute nell’immagine ecografica, soprattutto nelle fasi iniziali dello sviluppo del tumore.



Al secondo posto della Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta si è classificata NoToVir, che si è vista assegnare un premio di 5 mila euro, oltre la menzione speciale come miglior progetto di “Innovazione Sociale”. La mission è rappresentata dalle attività di screening, sviluppo e messa a punto di nuove ed innovative molecole brevettate ad attività antivirale per la produzione di principi farmacologici selettivamente attivi nei confronti di infezioni virali.



Infine al terzo posto, vi è Analitica Italia, la prima startup che punta alla valorizzazione di prodotti agroalimentari, in particolare di quelli Made in Italy, attraverso metodologie di analisi

chimica particolarmente innovative e performanti, in grado di tracciare, autenticare e garantire la qualità e la specificità dei prodotti analizzati in maniera simultanea, in tempi ridotti e con costi estremamente vantaggiosi. Il progetto prevede inoltre l’acquisizione di big data e la creazione di una blockchain, consultabile da enti o aziende interessate e di un sistema QR code applicabile alle etichette dei prodotti certificati e consultabile dai consumatori finali.

Al progetto è stato assegnato un premio di 2 mila 500 euro.

Ai progetti Frieco, che affronta il tema dei rifiuti a partire dall’apparecchiatura FRIDOM, riducendone il volume degli scarti inorganici del 85% e a TagPatch, una piattaforma in grado di rendere automatica ed affidabile la lettura dell’elettrocardiogramma, sono stati assegnati il quarto posto ex-equo.

GeDy TrAss, la cui idea di impresa è basata sullo sviluppo di un software numerico–analitico in grado di rendere più rapido, accessibile e performante il processo di progettazione di ingranaggi e trasmissioni.

Il premio speciale Valle d’Aosta, offerto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta al miglior business plan che insedi di Vallée d'Aoste Structure S.a.r.l.di Aosta o di Pont Saint Martin, è stato assegnato a Qtool, che propone tecniche di fabbricazione additive, comunemente conosciute come stampa 3d, per ridurre - durante il processo di produzione di pezzi - i tempi di raffreddamento fino al 75%, le distorsioni fino al 40% e il costo di produzione fino al 60%.

Per l’Assessore Stefano Aggravi “è basilare investire in startup ad alto contenuto di conoscenza per rilanciare lo sviluppo economico del territorio, per attrarre nuovi investitori e soprattutto per creare nuovi posti di lavoro. Fondamentale sono inoltre il rapporto e il confronto con gli Incubatori locali che ci permettono di accogliere e dare opportunità a idee innovative e a progetti di sviluppo.