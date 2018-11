L'avvio del concordato preventivo congela gli stipendi al Casino di Saint-Vincent

Quella avviata per il Casino de la Vallée di Saint-Vincent è la seconda procedura di concordato preventivo attuata dal Tribunale di Aosta.

Forse già domani i giudici aostani si doteranno di un consulente (che non dovrebbe comunque fungere dal 'commissario' sull'operato dell'Amministratore unico della Casa da gioco) in grado di individuare con rapidità i passi migliori da compiere.

Il primo però, inevitabile, deciso dall'amministratore unico Filippo Rolando, è il blocco del pagamento degli stipendi di ottobre e di qualunque altro emolumento 'esterno'.

In attesa dell'attuazione delle norme del concordato, congelare il denaro (gli stipendi coinvolgono 600 dipendenti per una media, tra le buste dei quinti livelli e quelle dei dirigenti, di circa 5.000 euro a testa) è l'unico modo possibile per l'amministratore di 'tenere la cassa' in attesa delle decisioni del tribunale.

I tempi sono comunque strettissimi: la tensione tra i dipendenti sta salendo ai massimi, tra i creditori pure, le banche non muovono un dito e il Piano di rilancio del Casino dovrà essere presentato necessariamente entro febbraio.