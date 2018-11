Luci e ombre sul turismo valdostano

Pur non essendo ancora disponibili i dati ufficiali, dalle prime rilevazioni svolte sui mesi di giugno, luglio ed agosto del 2018 si evince che le performances turistiche in Valle d’Aosta si sono attestate leggermente sotto la media dei flussi degli anni precedenti, con un calo tra l’1% per gli arrivi e il 2.5% per le presenze. In particolare, quest’estate la nostra regione ha registrato 510.886 arrivi e 1.454.314 presenze, con una permanenza media di 2,85 notti.

La ricerca di Turismo Ok si propone di analizzare i flussi turistici, gli arrivi, le presenze, la permanenza media sui territori montani della Valle d’Aosta e ha visto il coinvolgimento di 258 operatori turistici che corrispondono al 21,2% del totale e rappresentano, in modo organico, tutti i comprensori oltre che le diverse tipologie e categorie classificate del ricettivo.

Al fine di meglio inquadrare gli intervistati e comprendere i possibili sviluppi del settore turistico alpino, nello strutturare l’indagine si è stabilito di richiedere, tra l’altro, anche la fascia in cui si colloca il loro fatturato medio annuo. Il campione di strutture ricettive preso in esame si colloca per quasi il 30%, nella fascia più bassa di fatturato, ad indicare una consistente e capillare presenza di micro ricettività sul territorio valdostano. Il 25,6% del campione, invece, ha dichiarato di avere un fatturato maggiore di 200.000€. Continua