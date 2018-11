Scassinatori all'assalto ad Aosta e in media valle

Un furto con spaccata al negozio di abbigliamento '3 Commessi' in via Chambéry nella notte tra sabato e domenica scorsi e un 'colpo' pochi giorni prima al 'Vitaminic' (articoli e integratori alimentari per sportivi) di Aosta; almeno altri dieci furti e scassi in frazioni e paesi tra Torgnon e Quart. Il tutto in una sola settimana: che si tratti della banda di malviventi è assai improbabile ma è certo che la media valle sta subendo una nuova ondata di furti e scassi.

Al 'Tre Commessi' e al 'Vitaminic' i danni non sono ancora completamente quantificati, ma si tratta di diverse migliaia di euro; anche per i furti a Chambave, Torgnon, Nus, Quart, Chatillon, Chambave e Verrayes, secondo i carabinieri delle diverse stazioni che stanno svolgendo indagini, in alcuni casi i bottini sono stati ingenti, con sottrazioni di denaro, materiale elettronico e ori di famiglia.

Le Forze dell'ordine prevedono di intensificare i controlli in questi giorni. Dalle prime denunce presentate, pare che i tentativi di furto si equivalgano a quelli effettivamente messi a segno. I carabinieri stanno visionando le videocamere di sorveglianza delle zone vicine ai luoghi presi di mira dai ladri, alla ricerca di indizi.