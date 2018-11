Astigiano denunciato per aver istigato i carabinieri alla corruzione

Ii militari della stazione di La Thuile hanno denunciato per per istigazione alla corruzione e guida in stato di ebbrezza e segnalato quale consumatore di sostanza stupefacente un astigiano, L. E. di 29 anni. lo stesso lo scorso fine settimana l'uomo alla guida di un'autovettura impattava contro saracinesca di un’ abitazione del centro abitato di La Thuile. Rintracciato dalla pattuglia in evidente stato di ebbrezza alcolica, è risultato positivo all’accertamento con tasso superiore al 1.50 g/l.

Per evitare tali accertamenti, conscio del ritiro/sospensione della patente e del sequestro del veicolo, l'astigiano offriva ai militari insistentemente somme di denaro. In seguito a perquisizioni personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di circa 1 g. di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina nascosta nel proprio portamonete. L’autovettura è stata sequestrata e affidata a una ditta autorizzata ai fini della confisca, mentre la patente di guida è stata ritirata.