Via libera della Commissione al Bilancio del Consiglio Valle

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale si attesta per il 2019 sul valore di 11 milioni 163 mila 770 euro, di cui 8 milioni 699 mila 990 per entrate e spese effettive, 1 milioni 963 mila 780 per partite di giro e 500 mila euro quale avanzo di amministrazione presunto.

I Commissari hanno anche sentito i vertici della Società Struttura Valle d'Aosta in merito al programma di dismissioni di beni immobili di Vallée d'Aoste Structure ai sensi della legge regionale n. 10/2004.

«Abbiamo programmato - riferisce il Presidente Roberto Cognetta (Mouv') - un'ulteriore audizione per lunedì 12 novembre prossimo al fine di approfondire la documentazione che Vallée d'Aoste Structure ha presentato in seguito ad una specifica richiesta della Commissione.»

La riunione è poi proseguita con l'audizione dell'Assessore all'agricoltura e ambiente a proposito di due disegni di legge: manutenzione del sistema normativo regionale e assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018-2020.

«Il testo riguardante la variazione di bilancio 2018 - precisa il Presidente Cognetta - non è stato ancora licenziato dalla Commissione, in quanto aspettiamo il parere, previsto per legge, del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta.»

Infine, è stata definita la composizione del gruppo di lavoro, allargato a tutti i gruppi consiliari, che, a partire dalla proposta del Consigliere Bertin (IC), lavorerà ad un testo di revisione dell'impianto normativo sulle nomine e le designazioni di parte regionale nelle società partecipate e controllate dalla Regione, in enti, istituti, fondazioni, associazioni.