Gaby: Domenica 11 novembre al voto per il rinnovo per il rinnovo del Consiglio comunale

Domenica 11 novembre 2018, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo dell'Amministrazione del Comune di Gaby. Gli aventi diritto al voto sono 403 elettori, di cui 209 cittadini e 194 cittadine. Due i neo maggiorenni che, per la prima volta, potranno esprimere il loro voto.

Per votare è necessario presentare un documento d'identificazione e la tessera elettorale personale. Chi l'avesse smarrita o non l’avesse ricevuta, potrà richiederla al Comune di residenza, i cui uffici resteranno aperti nei due giorni antecedenti l'elezione, e pertanto da venerdì 9 a sabato 10 novembre 2018, almeno dalle ore 9 alle 18 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto. In casi assolutamente straordinari, qualora non sia possibile consegnare né la tessera, né il duplicato, previa verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali, l'elettore può essere ammesso al voto tramite attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.