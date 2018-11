Per il casino sarà la volta buona?

La saga casino continua e si arricchisce ogni giorno di nuovi capitoli. Filippo Rolando il nuovo Amministratore Unico della società di gestione è impegnato nel costruire un progetto di ristrutturazione dei debiti. Si legge nel curriculum essere persona di esperienza e quindi se, dopo anche quanto scritto dai professoroni milanesi, si sta impegnando nel progetto la possibilità di sistemare i conti dell’azienda è concreta, altrimenti le determinazioni sarebbero state ben diverse.

Certamente un’azienda che cambia 4 organi amministrativi in 3 anni la dice tutta, nessun piano di risanamento o di sviluppo potrà mai essere portato a termine in queste condizioni. Saint-Vincent e il suo casino sono il campo di battaglia preferito del politico valdostano e i disastri sono sotto gli occhi di tutti.

La domanda di oggi è però questa: sarà la volta buona? Difficile da dire, ma oggi c’è una considerazione concreta da fare, se non si sistema l’azienda la strada del fallimento è certa e i lavoratori vanno tutti a casa. Infatti al momento le considerazioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti pongono un problema, i giudici contabili hanno considerato un danno 30 milioni che sono stati dati al casino.

Sicuramente è una vicenda che i giuristi definiscono non conclusa, ma l’orientamento è quello che parte dei soldi dati al casino sono considerati un danno per colpa grave, almeno non con dolo. Se un giorno il casino tornerà in utile forse tutte queste considerazioni potrebbero cadere ma oggi è evidente che la società difficilmente potrà avere altre risorse dalla Regione. Per cui la soluzione deve essere trovata a Saint-Vincent. Sembrerebbe essere una strada disperata ma invece non lo è proprio. O almeno non lo sarebbe se ci trovassimo di fronte ad un’azienda privata normale e non il giochino del politico di turno.

Sono ormai anni che l’unico e vero problema, cioè il costo del personale, non è stato risolto ma, addirittura, le soluzioni bizzarre adottate hanno provocato un peggioramento della situazione. Fin dal lontano 2007 l’allora Consiglio di Amministrazione Martini/Chatel commissionò uno studio che chiaramente mise in luce la necessità di intervenire sugli organici.

La storia dell’epoca dell'allora amministratore unico Luca Frigerio (nella foto) la conosciamo bene, scoperchiò la pentola e spiattellò i numeri: 80.000 euro di costo procapite, 150 persone in più in organico (che fu ridotto considerevolmente), 157 giorni tra riposi e ferie e alcuni reparti a 30 ore di lavoro la settimana. Definì i piani di risanamento, litigò per mesi e alla fine disdettò formalmente tutto, l’azienda era a posto, fu cacciato perché scomodo al sistema.

Ora in un posto normale quanto fatto sarebbe stato capitalizzato, manco a parlarne, pochi mesi e quanto determinato fu addirittura cancellato, ogni piano completamente azzerato e sostituito dai piani dell’allora direttore generale Scordato che, per farsi bello, proclamò un aumento del fatturato incompatibile con il momento e l’annullamento delle disdette, sviluppò però la procedura Fornero, la mazzata finale. Un percorso che nessuna azienda in Italia ha deciso di intraprendere, un motivo ci sarà. Poi un anno e mezzo dopo, cacciato Scordato, Sommo fece la cosa giusta, riprese le lettere di Frigerio, cambiò la data e le reinviò, oltre ad aprire un percorso per licenziare 250 persone.

Per cui tutto bene: si è sbagliato una volta ed ora si fa sul serio, manco per sogno.

Sommo viene cacciato a sua volte perché solo un incompetente secondo i sindacati e buona parte della politica poteva pensare di risolvere i problemi in questo modo, ma anche perché c’era da fare il ribaltone in Consiglio regionale. Al suo posto viene incaricato Di Matteo per sistemare l’azienda, a fronte di una necessità di risparmio pari a 250 unità (in alternativa alle disdette contrattuali) viene predisposto un piano che prevede uscite del personale con l’ormai mitica procedura Fornero per solo 90 uscite e viene fatto un accordo per chi rimane in azienda dal valore risibile di un paio di milioni da dividere tra centinaia di lavoratori.

Questo percorso come hanno fatto notare recentemente nella loro relazione dai professoroni milanesi era del tutto incoerente, viene individuata una necessità di 250 esuberi e alla fine se ne fanno circa 50, manco i 90 previsti, perché oltretutto il processo era troppo oneroso.

Ora, da più parti si è detto che il casino con la concorrenza dello Stato, del gratta e vinci e dell’online, non può più sopravvivere, nulla di più sbagliato. Il casino è un’azienda normale che se vede diminuire il proprio fatturato deve ottimizzare e adeguare i costi, compresi quelli del personale, basterebbe che i lavoratori del casino guadagnassero quanto quelli regionali e non si dovrebbe licenziare nessuno, non si perderebbe un solo posto di lavoro. Invece la casta del casino ha continuato negli anni a godere dei propri privilegi, ogni lavoratore del casino guadagna esattamente il doppio rispetto ad un qualsiasi lavoratore pari livello in Italia e il 50% in più rispetto ad un dipendente regionale. Che senso abbia dopo la crisi degli anni passati a livello mondiale è davvero difficile da capire.

Perché? Questo percorso che ha osteggiato ogni reale (o meglio normale) intervento di risanamento ha portato adesso certamente a perdere molti più posti di lavoro e chi rimarrà in azienda sarà massacrato molto peggio rispetto a quanto prospettato anche solo 3 anni fa.

I sindacati e la politica hanno pesanti responsabilità in tutto questo, perché cercare di mantenere a tutti i costi le posizioni acquisite e i rapporti politico / elettorali alla fine, oltre ad aver fatto buttare molti soldi ai valdostani, ha portato sul baratro l’azienda e quindi i lavoratori.

Ma la cosa più divertente è che i sacrifici fatti dai lavoratori e sbandierati dai sindacati, oltre ad essere stati chiaramente non risolutivi e quasi ininfluenti sul salario percepito, sono stati impostati in modo da diminuire l’orario di lavoro, cioè i lavoratori mica lavorano di più visto che c’è la crisi, lavorano meno e si godono i lauti stipendi, il costo orario è rimasto invariato.

La vicenda più grottesca riguarda però la procedura Fornero, è vero che qualche persona è uscita e quindi a tendere ci saranno dei risparmi, ma per fare questo si sono spesi gli stessi importi che sarebbero stati spesi per tenerli in azienda a lavorare, con un aggravio assurdo delle difficoltà di cassa visto che si sono dovuti anticipare, ma addirittura tutto il personale uscito con la Fornero fino a quando andrà in pensione guadagnerà quanto guadagnava prima, per cui queste persone guarderanno da un campo da golf o dalle Maldive i loro colleghi che saranno massacrati anche per poter pagare i soldi che l’INPS usa per pagargli quanto dovuto.

Certamente siamo di fronte ad un capolavoro sindacale, di gestione aziendale pilotata dalla politica e di buon senso. Ora sarà la volta buona?