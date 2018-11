IN CUCINA CON CINZIA: PLUMCAKE AL CACO MELA E YOGURT ALLA VANIGLIA

Confesso pubblicamente che sono dovuta arrivare a 37 anni per assaggiare per la prima volta il caco mela e, adorando la versione più conosciuta di questo frutto, non è stato difficile per me appassionarmi a questa qualità! Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questo frutto non ha nulla a che vedere con le mele se non che è possibile affettarli esattamente come una renetta o una golden mantenendo comunque una polpa cremosa che ben si adatta ad essere utilizzata frullata in questo plumcake al caco mela e yogurt alla vaniglia, dal sapore semplice, profumato e sofficissimo per diversi giorni

Difficoltà: molto bassa Preparazione: 10 minuti Cottura: 40 minuti Porzioni: 6 persone Costo: molto basso

INGREDIENTI:

Caco mela 90 g

Fecola di patate 70 g

Uova 3

Olio di semi di girasole 100 g

Farina 00 200 g

Zucchero 150 g

Yogurt alla vaniglia 120 g

Farina di mandorle 30 g

Lievito in polvere per dolci 1 bustina PREPARAZIONE

Lavate i frutti, togliete le foglie e aiutandovi con un cucchiaio estraete la polpa e raccoglietela in un recipiente. In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero aiutandovi con uno sbattitore elettrico, fino a renderle gonfie, quindi aggiungete un po’ alla volta anche l’olio e la polpa dei cachi mela ed infine lo yogurt ( tutti gli ingredienti liquidi devono essere mescolati assieme) In un altro recipiente, setacciate la farina 00 con la fecola di patate, aggiungete il lievito e la farina di mandorle, quindi, versando un po alla volta, incorporate gli ingredienti liquidi fino ad avere un impasto cremoso e soffice . Quindi imburrate ed infarinate uno stampo da plumcake da 30×15 centimetri circa, versate il composto e livellate la superficie. Cuocete il plumcake al caco mela e yogurt alla vaniglia in forno statico nella parte bassa a 180° per trenta minuti, poi abbassate la temperatura a 160° e continuate la cottura per altri 10 minuti e comunque, prima di sfornare, fate la classica prova dello stecchino! trascorso il tempo necessario, sfornate, lasciate raffreddare e spolverizzate con zucchero a velo

