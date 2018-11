Aosta: In ritardo le assegnazioni delle palestre per i corsi bambini

società sportive aspettano le palestre comunali per iniziare l'attività sportive dei bambini e ragazzi ad Aosta. Per motivi burocratici poco chiari non sono ancora assegnate e non si sa quanti giorni mancheranno perché non si riesce a capire chi deve decidere cosa tra l'Amministrazione comunale e le Istituzioni scolastiche.

E così l'avvio dei corsi per i ragazzini viene ritardato di settimana in settimana. Eppure tutti i politici si riempiono la bocca di paroloni sui benefici della pratica sportiva. Se fatto bene lo sport fa bene al corpo e fa bene alla mente. Tocca alla scuola, oltre che alle famiglie, garantire e diffondere la cultura sportiva presso i più giovani. Ma se l’Amministrazione comunale e le Istituzioni scolastiche non metto a disposizione le palestre dove vanno a praticare lo sport i bambini?