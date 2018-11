Inizia ad Aosta martedì FrontDoc 2018, Festival internazionale del cinema di frontiera

Un edizione ricca di film (24 opere in concorso, su 700 lavori ricevuti), anteprime, incontri con gli autori, appuntamenti per le scuole, spettacoli e concerti con protagonisti di rilievo come i Senso d’Oppio (Zelig), Massimo Zamboni (CCCP/CSI) e Jowan Safadi. Questo è FrontDoc 2018, Festival internazionale del cinema di frontiera che si svolgerà ad Aosta da martedì 6 a sabato 10 novembre.

La rassegna è organizzata da APA VdA (Associazione Professionisti dell'Audiovisivo Valle d’Aosta) e Chambre Valdotaine, in collaborazione con la Regione, Film Commission Vallée d'Aoste, Confartigianato Imprese Valle d'Aosta, CNA Valle d'Aosta, ADAVA e Cittadella dei Giovani.



Nato nel 2008, come “vetrina” sul cinema documentario in Valle d’Aosta, FrontDoc è cresciuto anno dopo anno, consolidandosi come Festival Internazionale del Cinema di Frontiera e guadagnandosi un posto di riferimento nel panorama europeo delle manifestazioni dedicate al documentario, grazie ad un’identità precisa e alla costante attenzione alle innovazioni del cinema del reale. Anche quest’anno, il festival propone una ricca selezione di film in concorso, molti dei quali presentati per la prima volta in Italia, dopo aver ottenuto importanti riconoscimenti in tutto il mondo: opere capaci di raccontare la realtà contemporanea, i suoi drammi e le sue problematiche. Una manifestazione che non offre soltanto uno sguardo sul migliore cinema del reale internazionale ma che è anche un importante punto d’incontro fra autori e pubblico, fra opere e culture diverse, fra esperienze di vita e di visione, grazie ad un programma ricco di iniziative parallele, eventi speciali e ospiti. Come da tradizione, un’attenzione particolare è rivolta al pubblico giovanile, attraverso le Matinées dedicate alle scuole e la Giuria GIovani, composta da ragazze e ragazzi che seguiranno l’intero festival per attribuire, fianco a fianco con gli esperti della Giuria Ufficiale, i premi destinati ai migliori film di ogni categoria. Un’importante novità di questa edizione riguarda FrontLab, il laboratorio per lo sviluppo di progetti documentari, istituito lo scorso anno (in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste) e destinato a registi e produttori europei, che, per la prima volta, si svolgerà durante il festival, nell’ottica di valorizzare la dimensione internazionale della manifestazione e la sua vocazione a diventare un fecondo luogo di scambio e di relazione per i professionisti del settore. Fra gli eventi presentati è ancora una volta la contaminazione fra diverse forme espressive a farla da padrone, con lo spettacolo d’apertura (realizzato in esclusiva per FrontDoc) del duo comico Senso d’Oppio - conosciuto al grande pubblico per le sue numerose partecipazioni a Zelig - e il concerto per immagini di Massimo Zamboni, chitarrista e compositore di CCCP e CSI, che si arricchirà delle elaborazioni video di Andrea Carlotto, inesauribile sperimentatore multimediale. Selezione 2018

Fra i film in concorso, molti hanno ricevuto importanti riconoscimenti in manifestazioni di primissimo piano, come il Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2018 (“A FIELD GUIDE TO BEING A 12-YEAR-OLD GIRL” - Orso di Cristallo come miglior cortometraggio per ragazzi, “BIXA TRAVESTY” - Teddy Bear Award e “OBSCURO BARROCO” - Teddy Bear al miglior documentario), Visions du Réel (Nyon) 2018 (“UNE FILLE DE OUESSANT” - Miglior Cortometraggio), Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand (“Ligne Noire” - Premio della giuria giovani) e Sheffield-Doc/Fest (“BLACK SHEEP” - Miglior Cortometraggio). Una giuria d’eccezione, composta da registi e produttori di rilievo internazionale, attribuirà i premi ai migliori film di ogni categoria. Enrica Capra: Fondatrice e AD di GraffitiDoc per più di dieci anni, Enrica Capra ha prodotto documentari di grande successo, selezionati nei più importanti festival internazionali e distribuiti in tutto il mondo. Tra i più conosciuti ricordiamo Dust. The Great Asbestos (2011), Thy Father's Chair (2015) e Un Altro Me (2016). Enrica è stata Vice Presidente di Doc/it, l'associazione documentaristi italiani, tra il 2011 e il 2013 e membro di AGICI, EDN e EWA. Massimiliano De Serio: Regista e sceneggiatore, insieme al fratello gemello Gianluca ha prodotto film di finzione e documentari che hanno partecipato ai più importanti festival di cinema nazionali e internazionali, aggiudicandosi numerosi premi. Dal 2005, i due hanno anche tenuto mostre personali e collettive con film e videoinstallazioni. Tra i loro lavori, i corti “Il giorno del santo” (2002), “Maria Jesus” (2003), Zakaria (2005), i documentari “L’esame di Xhodi” (2007) e “Bakroman” (2010) e il lungometraggio “Sette opere di misericordia” (2011).



Ziad Kalthoum: siriano, è nato a Homs nel 1981. Nel 2011 ha diretto il suo primo documentario breve, Oh, my heart, seguito dal lungometraggio The immortale Sergeant (2013), che tratta della schizofrenica esperienza vissuta mentre svolgeva il servizio militare obbligatorio nell’Esercito Siriano e nello stesso tempo ricopriva il ruolo di assistente alla regia per le riprese di Ladder to Damascus. Con “Taste of Cement”, uno dei documentari di maggiore successo degli ultimi anni, ha vinto il premio per il miglior lungometraggio a FrontDoc 2017.



Giuria Giovani



Accanto ai premi assegnati dalla giuria internazionale, FrontDoc prevede anche un riconoscimento per ogni categoria attribuito da una Giuria Giovani, composta da ragazze e ragazzi appassionati di cinema. I componenti della Giuria Giovani sono stati individuati da Frame Division nel quadro del progetto Frame Division |GATE| Cortidarte - Film Commission VdA.



Premio del pubblico



Gli spettatori potranno, dopo ogni proiezione dei film in concorso, attribuire una preferenza alle pellicole che riterranno più interessanti e, in questo modo, concorrere all’assegnazione del Premio del Pubblico.





Eventi e ospiti speciali



L’edizione 2018 di FRONTDOC si annuncia quanto mai ricca di eventi speciali, serate tematiche e ospiti d’eccezione, dallo spettacolo del duo comico di Zelig “SENSO D’OPPIO”, ai “concerti per immagini”di MASSIMO ZAMBONI (chitarrista e compositore di CCCP e CSI) e MANUEL PRAMOTTON, dall’appuntamento inconsueto con il “Cinema da Ascoltare” all’appuntamento con JOWAN SAFADI, uno dei più interessanti e provocatori musicisti palestinesi.



SENSO D’OPPIO - “COLPI DI CULT” SPETTACOLO D’APERTURA

Martedì 6 novembre ore 21.30 - Teatro Splendor

Senso D’Oppio sono Franco (il lungo) e Pietro (il basso), da più di un decennio facce note della scena caratteristica torinese, noti al grande pubblico grazie alla partecipazione al programma televisivo Zelig. Nella serata di apertura del festival il duo presenterà “Colpi di Cult”, uno spettacolo dedicato al cinema e ai suoi capolavori, concepito in esclusiva per FrontDoc2018. (per maggiori informazioni sugli artisti: https://www.ticketone.it/senso-doppio-biografia.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/biography&fun=artist&action=biography&kuid=472378)



CINEMA DA ASCOLTARE - in collaborazione con Tre Soldi e Radio3

Giovedì 8 novembre ore 18.30 - Teatro Splendor

“Il cinema ad occhi chiusi” è una nuova sezione di FrontDoc dedicata all’audio documentario. Seduti in sala, a luci spente, ascolteremo in compagnia dell’autore, Andrea Cocco, #Braccio 5 - segnali radio dal carcere di Regina Coeli, frutto di un laboratorio radiofonico realizzato all’interno del più antico penitenziario di Roma. Evento realizzato in partenariato con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Aosta, e con l’Associazione Valdostana Volontariato Carcerario Onlus.



SERATA FRANCOFONA - in collaborazione con L’Alliance Française de la Vallée d’Aoste

Giovedì 8 novembre ore 21.00 - Teatro Splendor

Frontdoc 2018 presenta una selezione di 4 eccezionali film in lingua francese, aperta dalla proiezione in Anteprima Internazionale del film PANTHÈRE di Lola Cambourieu e Yann Berlier (Francia, 2018, 27’) alla presenza degli autori.

A seguire il premiatissimo ATELIER DE CONVERSATION di Bernard Braunstein (Premio Speciale della Giuria al festival di Karlovy Vary, Premio ARTE per il miglior documentario tedesco), UNE FILLE DE OUESSANT di Eléonore Saintagnan (miglior cortometraggio a Visions du Réel 2018) e FOYERS di Paul Heintz (in concorso a FID Marseille e DOK LEIPZIG).

Le proiezioni saranno presentate in versione originale con sottotitoli italiani.



MASSIMO ZAMBONI IN CONCERTO - VISUAL GUEST ANDREA CARLOTTO

Venerdì 9 novembre ore 21 - Teatro Splendor

In una serata tutta dedicata al rapporto fra cinema e musica, FrontDoc 2018 vi propone un affascinante concerto per immagini, dove il repertorio storico (dagli anni dei CCCP e dei CSI a oggi) di una vera icona della musica indipendente italiana, Massimo Zamboni, incontrerà le elaborazioni video del filmmaker e performer valdostano Andrea Carlotto realizzate per l’occasione a partire dalle immagini dei capolavori del cinema sovietico.

(per maggiori informazioni sull’artista: https://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Zamboni, http://www.ondarock.it/interviste/massimozamboni.htm)



SERATA DI PREMIAZIONE

CON MANUEL PRAMOTTON E TRIO RADIOCORRIERE SWING

Sabato 10 novembre ore 19:30 - Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans

La premiazione dei film vincitori di FrontDoc 2018 sarà preceduta da un apericena offerto da Lo Pan Ner e accompagnato dalle atmosfere spensierate del Trio Radiocorriere Swing. A chiudere la serata, il concerto per immagini di Manuel Pramotton che, con il suo sax, musicherà le più belle immagini dei film in concorso a FrontDoc 2018.



JOWAN SAFADI IN CONCERTO - AFTER FESTIVAL PARTY

Sabato 10 novembre ore 22:00 / Cittadella dei Giovani

Jowan Safadi (protagonista del lungometraggio in concorso “NAMRUD” - che sarà proiettato la sera di venerdì 9) è uno straordinario musicista arabo-israeliano di fama internazionale. Provocatorio e iconoclasta, definito “l’enfant terrible del rock palestinese” e il “Kurt Cobain arabo”, Jowan si esibirà in concertò per il pubblico valdostano, durante la festa conclusiva del festival. (per maggiori informazioni sull’artista: http://nena-news.it/musica-jowan-safadi-lenfant-terrible-del-rock-palestinese)





FRONTLAB

FRONTLAB è un percorso di formazione e training dedicato a filmmaker e produttori europei che intendono sviluppare un progetto di documentario di creazione e che sono alla ricerca di partnership e fondi per la sua realizzazione.

Organizzato da APA-VdA e FILM COMMISSION VALLÉE D’AOSTE, in collaborazione con STEFILM INTERNATIONAL, il laboratorio rappresenta un’occasione per imparare a sviluppare e presentare i propri progetti in modo efficace, grazie alla guida esperta dei tutor Edoardo Fracchia e Stefano Tealdi.

I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare realtà potenzialmente interessate al finanziamento dei progetti, attraverso momenti di networking con produttori e distributori dell’area Italia/Francia/Svizzera.

A conclusione del percorso formativo i partecipanti presenteranno e discuteranno di fronte ad un gruppo di esperti internazionali i loro progetti: a quello ritenuto migliore sarà riconosciuto un premio in denaro di 2500€, per incentivare lo sviluppo del documentario.

Il vincitore sarà annunciato durante la serata di premiazione del festival.

Le attività di FRONTLAB si svolgono presso la Cittadella dei Giovani.





LE MATINÉES DI FRONTDOC: IL CINEMA DI FRONTIERA INCONTRA LE SCUOLE

Dal 2008 FrontDoc propone iniziative didattiche, volte all'avvicinamento al linguaggio cinematografico e all'approfondimento di tematiche di particolare interesse didattico ed educativo, organizzando delle matinées dedicate agli istituti scolastici della Valle d'Aosta, durante le quali sono proiettati film prestigiosi, in presenza degli autori e/o di esperti.