Sicilia, alluvione devastante: 12 morti e un disperso

Il forte maltempo che sta colpendo la Sicilia ha in queste ore, ha provocato nella notte un’apocalisse di acqua e fango tra le province di Palermo e Agrigento, provocando 12 morti. In Sicilia da tre giorni sono in atto piogge torrenziali con accumuli pluviometrici impressionanti nei settori occidentali dell’isola. La tragedia più grande, nella tarda serata di ieri, in una villetta in campagna al confine dei comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, sotto un viadotto dall’autostrada Palermo-Catania: qui sono morte 9 persone, tra cui due bambini di 1 e 3 anni.

L’edificio, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, è stato letteralmente sommerso dall’acqua del fiume Milicia, che ingrossato dalle piogge è uscito dagli argini (o forse si è semplicemente “ripreso” il suo vecchio alveo in cui erano costruite alcune abitazioni, ma è ancora prematuro per accertare questi dettagli).

L’acqua è rapidamente arrivata al soffitto e le persone che si trovavano all’interno – due famiglie che si erano riunite per trascorrere insieme la serata – sono annegate. Altri due, un uomo e una bambina, sarebbero riusciti a salvarsi perchè erano usciti per andare ad acquistare dei dolci. Una terza persona rimasta fuori dalla casa ha lanciato l’allarme col cellulare aggrappandosi a un albero.