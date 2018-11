Doues e Quart: Gli Alpini hanno commemorato i morti della Grande Gerra

In tutti i comuni d’Italia, dove esiste un gruppo Alpini, si è svolto ieri alle ore 19 un momento di raccoglimento per ricordare tutti i caduti della Grande Guerra.

A Quart, ci siamo trovati davanti al monumento ai caduti del Villair. Il capogruppo ha letto la lettera inviata a tutti i gruppi Alpini dal Presidente Sebastiano Dal Favero. Schierati sull’attenti, hanno depostoun mazzo di fiori, a perenne riconoscenza dei 60 soldati Quarteins (nella foto), che perirono nel primo conflitto mondiale.

A Doues, dopo la Santa Messa prefestiva, si è svolta la commemorazione alla presenza di tanti fedeli e parenti dei caduti. Il Parroco Padre Olindo, davanti al Monumento ha impartito la benedizione. Il sindaco, Franco Manes ha ricordato, dopo la benedizione, chi “è andato avanti” mentre il capigruppo hanno fatto il contrappello dei caduti. Ad ogni nome gli Alpini in congedo rispondevano “Presente”. In consiglieri è stato letto il messaggio del Presidente nazionale degli Alpini.

In Messaggio del presidentenazionale dell'Ana

Sono passati 100 anni ma per noi Alpini e iscritti Ana il tempo non è passato se non sul calendario. per noi è come se fosse oggi, fedeli all'impegno preso da nostri vecchi e soci fondatori e inciso lì sulla Colonna Mozza dell'Ortigiana "per non dimenticare".

È con questo spirito e con questi sentimenti di memoria e di riconoscenza che siamo qui di fronte al monumento che ricorda i nostri Caduti di tutte le guerre, e con loro idealmente tutti i Caduti di ogni parte, morti nel compimento del loro dovere.

Il pensiero va a quei ragazzi e uomini di cento anni fa che hanno dato il meglio di loro stessi, tanti fino al sacrificio estremo della vita, per permettere oggi a noi di vivere in una Italia e in un modo migliore.

Tocca a noi allora saper cogliere appieno il loro messaggio, il loro grido che ci invita e sprona a costruire una società libera e in pace, fatta di persone che sappiano dialogare e condividere con atti di solidarietà i valori che loro ci hanno lasciato.

Quei valori con la famiglia, la Patria, il senso del dovere e del sacrificio, l'onestà, la millenaria civiltà cristiana, che oggi sembrano venir meno, ma che noi qui, in questo momento, ci impegniamo con forza e decisione a portare avanti per trasmetterli alle giovani generazioni con una promessa e una richiesta che il 4 novembre torni a essere la festa nazionale per tutti gli italiani, giornata "delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia", a memoria e riconoscenza di tutti quelli che sono "andati avanti" nel compimento del dovere.

Viva l'Italia, viva gli Alpini!