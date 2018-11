San Giorgio Morgeto: Trecento famiglie interessate al censimento

Saranno circa 300 le famiglie coinvolte e intervistate a San Giorgio Morgeto. “300 campioni”, che consentiranno all’Istat, grazie all’uso integrato di rilevazioni statistiche e dati provenienti da fonti amministrative, di fotografare l’intera popolazione comunale.

A queste 300 famiglie, contattate a mezzo lettera o tramite rilevatore, il compito di assicurare la buona riuscita della rilevazione nella nostra cittadina, in modo da assicurare e arricchire, grazie alla loro preziosa collaborazione, il patrimonio comune di dati statistici utili alla collettività.

Partecipare alla rilevazione è un onore ma anche un obbligo sancito da norme europee (regolamento europeo n. 763/2008) e nazionali (art. 7 del Decreto Lgs. 322/1989) che sanzionano in via amministrativa e pecuniaria la mancata cooperazione, decorso il termine ultimo fissato per l’intervista.

Tutte le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali (art. 9 D.lgs. n. 322/1989/ Reg. UE 2016/679 e D.lgs 196/2003) pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono in quanto i risultati saranno diffusi soltanto in forma aggregata.