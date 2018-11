IN CUCINA CON CINZIA: BISCOTTI VIENNESI AL CACAO E PISTACCHI

Cosa mi scatti in testa quando decido di affrontare una ricetta classica come i biscotti viennesi al cacao e pistacchi, io che sono per le ricette meno “ingessate”, sinceramente non lo so, ma quello che è certo è che il tempo di farli raffreddare e non li ho più visti. Quindi, in barba alle mie personalizzazioni, ho deciso di proporveli anche perché sono perfetti per riciclare gli albumi ( io ne ho sempre qualcuno in frigorifero e di fare meringhe non ne ho quasi mai voglia), sono deliziosi e profumati e non sono assolutamente difficili!