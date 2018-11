Con la vendita del volume 'Racconti liberi' gli alunni della IIIC di Charvensod raccolgono fondi per solidarietà

Novanta pagine di racconti, emozioni, impressioni toccanti di giovanissimi che si affacciano alla complessità del mondo con consapevolezza e spirito solidale.

E pronto per essere letto dalla prima all'ultima riga il volume 'Racconti liberi', ideato e realizzato con grande serietà e professionalità dagli alunni della classe terza C della scuola secondaria di primo grado di Charvensod, Istituzione Scolastica Mont Emilius. Lo scorso anno scolastico gli studenti hanno dato vita ad un progetto, coordinato dalla professoressa Valentina Malcevschi, per contribuire a finanziare l’attività dell’Associazione onlus La Casa di Sabbia.

Hanno persino creato un ufficio stampa, composto da Mélodie Bionaz, Alessandra Cordone, Théo Landoni e Jasmine Loretta che ha avuto il compito di promuovere quella che loro definiscono una vera e propria antologia che per diversi mesi è stata in vendita on line ed ora è disponibile in versione cartacea.

Il libro era stato presentato in anteprima all’area verde Les Iles di Gressan in occasione della Manifestazione per i Diritti Umani, organizzata dall’Istituzione Scolastica Mont Emilius nell’ambito del progetto seguito dalla professoressa Dugros.

“Questa antologia – spiegano i giovani autori - è nata puramente per caso, quando la nostra professoressa di italiano, Valentina Malcevschi, colpita dal nostro talento per la scrittura, ci ha incaricato di scrivere dei testi che trattano argomenti e generi vari che insieme rendono il nostro libro unico e speciale”. Il progetto si compone di 30 'Racconti Liberi' perchè hanno dato libero sfogo alla fantasia dei ragazzi. Sono nate così, ad esempio, le storie come 'L'avventura di Hangy' di Mélodie Bionaz, che racconta l'esperienza di una bambina in un lontano futuro, oppure 'Diario di un ebreo' di Alessandra Cordone che ci riporta all'orrore del 1944 per tornare poi alla fantascienza con 'Missione lunare Sterminator 2000' di Théo Landoni.