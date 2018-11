TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Domenica 4 novembre

ore 10.30, ad Aosta, in Cattedrale, e a seguire, in piazza Chanoux, celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. È presente il Presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson.

ore 14, ad Aosta, lungo le vie del quartiere di Saint-Martin-de-Corléans, spettacolo folkloristico e musicale "Sen Mertuen eun meusecca", organizzato dal Comité di Soque de Sen Marteun et Tsesallet in occasione del suo 40° anniversario, in collaborazione con il Consiglio Valle.

Lunedì 5 novembre

ore 10, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Roberto Cognetta, per esaminare il progetto di bilancio di previsione e il relativo piano degli indicatori e dei risultati del Consiglio regionale della Valle d'Aosta per gli anni 2019-2020-2021. Successivamente, i Commissari sentiranno i vertici della Società Struttura Valle d'Aosta in merito al programma di dismissioni di beni immobili di Vallée d'Aoste Structure ai sensi della legge regionale n. 10/2004, e l'Assessore all'agricoltura e ambiente a proposito di due disegni di legge: manutenzione del sistema normativo regionale e assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018-2020.

ore 14, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Pierluigi Marquis, per sentire, in merito alla situazione della Casinò de la Vallée Spa, il Collegio sindacale, i Direttori della Casa da gioco e del ramo alberghiero del Casinò, l'Amministratore unico. Successivamente, i Commissari nomineranno il relatore del disegno di legge sulla manutenzione del sistema normativo regionale.

Da martedì 6 a domenica 10 novembre ad Aosta, al teatro Splendor e alla Cittadella dei giovani, FRONTDOC, festival internazionale del cinema di frontiera, organizzato dall'Associazione professionisti dell'audiovisivo della Valle d'Aosta col sostegno, tra gli altri, del Consiglio regionale.

Martedì 6 novembre

ore 9, convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Luca Distort, per nominare il relatore del disegno di legge sulla manutenzione del sistema normativo regionale, che verrà illustrato dall'Assessore alle opere pubbliche, relativamente agli articoli di competenza della Commissione. Lo stesso Assessore sarà inoltre sentito in merito all'aggiornamento in corso del Piano di tutela delle acque.

ore 12, conferenza dei Capigruppo.

ore 14.30, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per audire gli Assessori alla sanità e al turismo in merito al disegno di legge sulla manutenzione del sistema normativo regionale, e i Dirigenti scolastici delle Istituzioni secondarie superiori e delle scuole e paritarie, il Presidente della Consulta regionale degli studenti sul provvedimento legislativo che disciplina lo svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta. Infine, i Commissari nomineranno il relatore della proposta di legge di modifica dei termini per l'applicazione delle misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo di cui alla legge regionale n. 14/2015, presentata dai gruppi Lega VdA, M5S, Mouv', Impegno Civico e ALPE.

Mercoledì 7 novembre

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 8 novembre

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Venerdì 9 novembre

ore 14, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, apertura dei lavori della decima edizione della Scuola per la democrazia, il corso di alta formazione politica rivolto a giovani amministratori locali al di sotto dei 35 anni, organizzato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dall'associazione Italiadecide, in collaborazione con AnciGiovani. Sono previsti gli interventi di Luciano Violante, Presidente di Italiadecide, Gianluca Callipo, Coordinatore nazionale di AnciGiovani, Alessandro Palanza, Vicepresidente e Direttore delle Scuole di Italiadecide, Antonio Fosson, Presidente del Consiglio Valle, e Nicoletta Spelgatti, Presidente della Regione, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio Valle, Emily Rini, e dei Consiglieri segretari Patrizia Morelli e Laurent Viérin.

Alle ore 15 inizierà la prima tavola rotonda, cui partecipano Vincenzo Cerulli Irelli, Professore ordinario di Diritto amministrativo all'Università “Sapienza” di Roma, Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Arno Kompatscher, già Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, e Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana.

Sabato 10 novembre

ore 9, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, prosecuzione dei lavori della decima edizione della Scuola per la democrazia con le relazioni di Paola Bilancia, Professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, Andrea De Checchi, Vice Sindaco di Treviso, e Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria.

Alle ore 11.45 parleranno invece Sindaci di Napoli e di Varese, Luigi de Magistris e Davide Galimberti, insieme con Iolanda Romano, Commissario straordinario di Governo del Terzo Valico dei Giovi.

Alle ore 16 i lavori si terranno alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono previsti gli indirizzi di saluto del Sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, e dei Presidenti del Consiglio e della Regione, Antonio Fosson e Nicoletta Spelgatti, cui faranno seguito l'intervento del Presidente di Italiadecide, Luciano Violante, e le relazioni di sintesi dei portavoce della Scuola per la democrazia. Sono presenti i componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea valdostana: i Vicepresidenti Emily Rini e Luca Bianchi, i Consiglieri segretari Patrizia Morelli e Laurent Viérin.

Domenica 11 novembre

ore 11.30, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, sessione conclusiva dei lavori della decima edizione della Scuola per la democrazia con l'intervento del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.