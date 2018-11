Degradanti e becere azzuffate

Non so voi, ma io di questa politica ne ho fin sopra i capelli. O meglio, di “voi” qualcosa si sa: che per metà siete eccitati dalla ridondante propaganda ed aspettate fiduciosi che si compia il miracolo a nostro favore; e che per l’altra metà siete come me, esasperati da quella che sembra una paranoia generale e sfiduciati nel vedere giorno dopo giorno che la nebbia si infittisce anziché lasciar spazio al sereno di un Paese che prospera.

Nessuno sembra far caso al fatto che per la prima volta abbiamo due vice premier, e non perché la cosa sia magari istituzionalmente più equilibrata, ma solo perché le due forze di maggioranza che maggioranza non sono non hanno trovato altro modo per accontentarsi vicendevolmente e mettere a tacere i brontolii delle reciproche platee.

Come se da noi il partito che è arrivato secondo alle elezioni avesse accettato, per non perdere il potere, le più improbabili delle alleanze pur sapendo che l’unico collante era la spartizione delle poltrone (se poi l’attaché è stato un modo per scopiazzare il doppio vice non è dato di sapere…)

Fatto sta che, con simili premesse, il governo del paese non poteva funzionare e ogni giorno ne abbiamo la dimostrazione. Avanti con il si-Tav in cambio del no-Tap, il salva-Genova ma affossa-Ischia, l’ennesimo condono (quelli della mia metà lo chiamano cosi) che è invece una pace fiscale (con buona pace degli evasori), con le dichiarazioni verbali cafone, rissose e offensive nei confronti degli altri Stati e delle avvilenti genuflessioni del primo ministro per rimettere a posto i cocci delle figuracce istituzionali. Siamo alla lite quotidiana tra i due “separati in casa” a suon di sondaggi, con il relativo aggiustare il tiro dei provvedimenti in ballo pur di non perdere un punto.

Come se da noi il Presidente della Regione evitasse incontri protocollari, definisse schifosa la nostra regione, macinasse gaffe a gogò e il Vice corresse ad esaltare i nostri valori autonomisti, riconciliarsi con le categorie e garantire che tutto è regolare e funzionante. Sarebbe come se anche qui, ogni santo giorno, ci proponessero una possibile nuova unione matrimoniale con i più disparati pretendenti , mentre il ménage familiare langue di una ipocrita “normalità” che non riesce a nascondere l’imminente separazione.

Vorrei dire basta alla politica, ma poi… è proprio questa la Politica? Siamo sicuri che stiano lavorando per noi, per risolvere i nostri problemi, che sono tanti e pressanti, e non solo per il loro tornaconto, la loro ambizione sfrenata di potere e popolarità? Louis Dumur ha detto che “la politica è l’arte di servirsi degli uomini facendo loro intendere di servirli”.

Parole sante, dovremmo ricordarcene alle prossime elezioni. Non dovremmo più permettere di abbindolarci con parole rassicuranti ma prive di contenuti, ricordiamoci di tutti questi mesi passati ad assistere a degradanti e becere azzuffate che con la nostra dignità e bisogni di cittadini hanno ben poco a che fare. Un po’ di rispetto, perbacco!

Panta Rey