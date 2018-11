Idrocarburi in Dora, sversamento 'contenuto' ma cisterna sequestrata da Forestale

In base alle rilevazioni effettuate con i droni dai Vigili del fuoco, non avrebbero raggiunto la bassa Valle gli idrocarburi sversati giovedì nella Dora Baltea da una vasca del deposito Eni di Pollein a causa - in base ai primi accertamenti - della rottura di un tubo. Il controllo sulla possibile estensione inquinante è stato svolto ieri su due bacini tra Verrès e Pont-Saint-Martin. Intanto però risulta essere stata sequestrata dal Corpo forestale valdostano la cisterna della stazione di pompaggio dell’oleodotto di Pollein, da tempo in disuso.

Giovanni Agnesod, direttore dell'Arpa Valle d'Aosta, ha confermato che la maggior parte del liquido è finita nelle condotte fognarie e ha raggiunto il depuratore di Brissogne dove sono in corso le operazioni di bonifica, il resto è andato nella Dora. Nel fiume che attraversa la Valle già da giovedì sono stati posti dei cordoni di contenimento, uno nelle vicinanze della perdita e l'altro più a valle, verso Brissogne. Inoltre l'Arpa sta effettuando monitoraggi con il campionamento delle acque della Dora per seguire l'evolvere della situazione.

E' possibile che, quando la procura di Aosta riceverà i primi atti d'indagine, sia valutata l'eventuale apertura di un fascicolo d'inchiesta per reati ambientali.